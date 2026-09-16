Messi campeón: el 10 hizo un gol de cabeza y Kily González debutó con un título en Inter Miami

Otra copa, otra. Messi se coronó en Miami y otra vez fue determinante en la final. (AP)

Lionel Messi le dirá adiós a la Selección Argentina, pero queda claro que todavía le queda cuerda para jugar y también para ganar títulos. Esta noche, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul de México y se coronó en el Campeones Cup. El 10 rompió el cero con un gol de cabeza y Casemiro, a 9 del final, sentenció la historia.

El partido se disputó en el Nu Stadium del estado de Florida y enfrentó a los campeones de la MLS y la Liga MX. En las Garzas debutó Kily González como entrenador y rápidamente se colgó una medalla.

Además de Messi, en Inter fueron titulares el roquense Facundo Mura, Rodrido De Paul y Germán Bererame. También estuvo entre los 11, Matías Galarza Fonda, de reciente paso por River y de gran Mundial con la Selección de Paraguay. En el equipo hubo triple presencia argentina: Agustín Palavecino y José Paradela, también ex Millonarios, y Carlos Rotondi, ex Defensa y Justicia.

Lucho Surárez y Leo Messi, una sociedad inoxidable. (AP)

Gol número 100 y título 48°

Luego de un arranque parejo, con un par chances para ambos equipos, a los 24 llegó la apertura del marcador. Luis Suárez recibió por la derecha, avanzó y tiró un centro preciso al área para la aparición de Lionel Messi, que se anticipó y conectó de cabeza para marcar el 1-0 ante Cruz Azul. El tanto tuvo un condimento especial: fue su gol número 100 con la camiseta de Inter Miami, una nueva marca en su etapa con Las Garzas.

Cruz Azul buscó reaccionar y tuvo en Palavecino a uno de sus principales recursos. El mediocampista probó desde afuera del área a los 42 minutos con un remate que St. Clair mandó al córner, en la que fue la ocasión más clara de La Máquina Cementera. Y en el cierre de la etapa, Lucho Suárez intentó sorprender con un remate de derecha desde más de 30 metros, pero la pelota se fue apenas desviada junto al palo.

El complemento comenzó con Cruz Azul obligado a buscar el empate y con dos cambios en su formación: Gonzalo Piovi, otro argentino, ingresó por Jesús Orozco, mientras que Omar Campos reemplazó a Rotondi. La Máquina salió decidida a adelantar sus líneas y tuvo algunos acercamientos en los primeros minutos, aunque sin lograr inquietar demasiado a St. Clair.

Sin embargo, el que pegó otra vez fue Inter. Messi se hizo cargo de un córner y mandó un preciso centro que encontró la cabeza de Casemiro, quien liquidó el partido y la final en Miami.

Casemiro ganó en las alturas, entre Palavecino y Paradela, y anotó el 2-0. (AP)

Así, el crack rosarino alcanzó su título N° 48, una marca que está desglosada con 35 en el Barcelona, 6 en la Selección Argentina, 4 en Inter Miami y 3 en el PSG.

Una costumbre. Messi fue el mejor jugador de la cancha. (AP)

Las formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Matías Galarza Fonda, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Kily González.

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Amaury García, Jesús Orozco Chiquete; Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Erik Lira, Carlos Rotondi; José Paradela, Carlos Rodríguez; y Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

Goles: PT 24 Messi, ST 36 Casemiro.