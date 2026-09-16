Bariloche: Jones Huala admitió haber pertenecido a la RAM y aceptó la condena de 5 años y dos meses de prisión

El 3 de febrero de 2025, el referente mapuche Facundo Jones Huala presentó su libro “Entre Rejas Antipoesía Incendiaria”, en la biblioteca popular Aimé Painé del barrio Virgen Misionera de Bariloche. Allí, hizo un encendido discurso y además reivindicó su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La presentación se subió a la plataforma Youtube.

El Ministerio de Seguridad del Gobierno nacional, que entonces comandaba Patricia Bullrich, promovió la denuncia en la justicia. Y la fiscalía federal de Bariloche usó esa video para imputarlo por apología del delito, pertenecer a esa asociación criminal (por la RAM) y a una asociación ilícita para poner en peligro la Constitución Nacional (el delito más grave).

Este miércoles, el fiscal federal Fernando Arrigo presentó un acuerdo pleno celebrado con Jones Huala, con el aval de su defensa para resolver el conflicto.

Como parte del acuerdo, Jones Huala reconoció haber formado parte de la RAM, que tuvo por objeto principal imponer sus ideas por la fuerza y el temor, junto con haber cometido apología del delito. También, aceptó la declaración de reincidencia.

A cambio, la fiscalía desistió de sostener la acusación contra Jones Huala como miembro de una asociación ilícita para poner en peligro la Constitución Nacional, que el Código Penal sanciona con una escala penal que va desde los cinco hasta los veinte años de prisión, explicó Gustavo Franquet, defensor particular del acusado. En consecuencia, Jones Huala aceptó la pena pedida por el fiscal de 5 años y dos meses de prisión y no irá a juicio oral.

La Fiscalía de Estado, en su carácter de querellante, consintió el acuerdo pleno, aunque se reservó el derecho de impulsar una demanda civil contra Jones Huala por los daños causados.

Un conflicto a la sombra de la violencia

Un conflicto que duró más de una década se resolvió en un juicio abreviado, que se desarrolló en una audiencia duró solo 24 minutos y 28 segundos. Aunque Franquet, de la Gremial de Abogados de la República Argentina, contó que alcanzar el acuerdo con la fiscalía federal demandó varias semanas de conversaciones y el consentimiento de Jones Huala.

Durante años, la existencia de la RAM generó visiones encontradas en la región. Desde una vereda política dieron por cierto que esa organización operaba en la zona y la responsabilizaron de numerosos hechos graves de vandalismo y daños. Desde la otra vereda, dudaban de su existencia y lo atribuían a una creación para justificar medidas represivas contra comunidades mapuches. Fueron años donde el conflicto mapuche estuvo en la tapa de los medios de la región y nacionales, por la violencia desplegada, con incendios intencionales de instalaciones de organismos nacionales, provinciales, municipales y hasta particulares, como algún refugio de montaña.

El juez federal homologó el acuerdo

El juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla dirigió la audiencia. La causa de Jones Huala era una de las más espinosas que había en el Juzgado Federal de Bariloche.

El imputado siguió las alternativas de la audiencia, que se hizo de manera virtual, desde la cárcel de Esquel, donde cumple prisión preventiva.

Arrigo relató al juez que la fiscalía federal le atribuyó al imputado haber tomado parte, de forma transitoria, de una agrupación criminal denominada RAM, cuyo objeto principal era imponer las ideas por la fuerza y por el temor.

Manifestó que durante la investigación establecieron que la RAM “estuvo integrada por más de tres miembros” -de forma transitoria- y estuvo en vigencia desde el 16 de enero de 2011 hasta por lo menos el 9 de junio de 2025, cuando la Policía de Río Negro detuvo al imputado en El Bolsón.

El fiscal explicó que a esa conducta delictiva atribuida a Jones Huala se le sumaba la apología del delito. Y recordó el hecho de la presentación del libre del acusado en la biblioteca popular Aimé Painé de Bariloche el 3 de febrero del 2025. Dijo que el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento mediante la plataforma Youtube.

Arrigo calificó los hechos que le imputó a Jones Huala como miembro de una agrupación con fines de lucha ideológica, imponiendo ideas por la fuerza o el temor, junto con el autor del delito de apología del delito. Indicó que la escala penal para los delitos enrrostrados al acusados van desde los tres hasta los ocho años de prisión.

Explicó que para pedir la pena de 5 años y dos meses de prisión valoró, sobre todo, el reconocimiento del hecho y la consecuente asunción voluntaria de responsabilidad por parte del acusado, lo que permitió el presente acuerdo.

La reincidencia

El fiscal pidió además al juez la declaración de reincidencia del imputado en razón de la condena que le impuso la Justicia de Chile. Recordó que el 21 de diciembre de 2018 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a seis años -de presidio mayor- en su grado mínimo a Jones Huala como autor del delito consumado de incendio, y a tres años y un día -de presidio menor- en su grado máximo, como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

El fiscal advirtió que el acusado cumplió la condena el 14 de junio de 2024, según una sentencia que la Suprema Corte de Chile dictó el 16 de agosto de 2024. Por eso, retornó a la Argentina. Franquet prestó conformidad al acuerdo pleno presentado por el fiscal. También, la querella.

El juez le presuntó a Jones Huala, según el acta de la audiencia a la que Diario RÍO NEGRO accedió, si prestaba conformidad libre y voluntaria al acuerdo presentado, si había entendido los hechos que se le atribuían, la calificación legal y la pena acordada. También, Gómez Constenla consultó al imputado si había entendido lo tratado sobre sus antecedentes y la eventual declaración de reincidencia. Jones Huala respondió en forma afirmativa.

Jones Huala admitió su culpa y aceptó la pena

El juez le indicó al imputado que tenía el derecho de exigir un juicio oral y que renunciaba a dicho derecho con la aceptación del acuerdo. Jones Huala consintió. Por eso, homologó el acuerdo pleno.

Gómez Constenla declaró a Jones Huala, de 40 años, autor penalmente responsable del delito de apología del delito, en concurso ideal con el delito de tomar parte, en calidad de miembro, de una agrupación criminal (por la RAM) que tuvo por objeto principal imponer sus ideas por la fuerza y/o el temor, ambos en calidad de autor. Y le impuso cinco años y dos meses de prisión. También, declaró al acusado reincidente por la condena que recibió en Chile.

El juez resaltó que la fiscalía federal, la defensa y la querella renunciaron expresamente a los plazos para impugnar la sentencia que quedará firme cuando difunda los fundamentos en los próximos días, según el plazo legal. A partir de ese momento, Jones Huala comenzó a cumplir la nueva condena.