El Senado vota la Ley de Biocombustibles y avanza con la de Zonas Frías

Dos leyes con alto impacto avanzan en el Senado. Por un lado, la Cámara alta votará este jueves en el recinto la nueva regulación de los biocombustibles, aunque el texto final sigue en plenas negociaciones por los reclamos de las plantas de biodiesel. Por otra parte, obtuvo dictamen de comisiones el nuevo régimen de Zonas Frías, que afectará los subsidios al gas.

El Senado sesionará este jueves desde las 11 y los temas principales serán la Ley de Biocombustibles y el programa de Inocencia Fiscal II para atraer “dólares del colchón”. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, tuvo que dejar afuera del temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) por falta de acuerdos en un artículo.

El nuevo régimen de biocombustibles llega al recinto con votos ajustados, según fuentes parlamentarias. Los distintos intereses en juego complejizaron las negociaciones, que continuaban a lo largo de este miércoles. Por eso, no se descarta que haya modificaciones sobre el dictamen que se firmó días atrás.

Sobre los porcentajes de corte, La Libertad Avanza tiene decidido que aumenten tal como había quedado plasmado en ese dictamen: el biodiesel en el gasoil pasará del 7,5% al 10%, mientras que el bioetanol en las naftas subirá del 12% al 15%, un año después de la sanción de la ley.

Sin embargo, persistía un reclamo de diferencial por distancia por parte de las plantas de biodiesel de La Pampa y San Luis. Se trata de empresas que, al estar alejadas del polo agroexportador de Santa Fe, enfrentan costos de transporte más altos para abastecerse de aceite de soja, lo que las coloca en una desventaja logística respecto a las grandes empresas integradas de Santa Fe.

Por otra parte, había un planteo para aumentar el cupo del 3% que quedará garantizado para las empresas no integradas a partir del año 2036, que es cuando terminaría la etapa de transición que irá reduciendo de a poco la porción reservada a las no integradas mientras crece, en paralelo, la participación de las empresas integradas (aceiteras).

Zonas Frías

Después de los cuatro meses que pasaron desde la aprobación en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró sacar del cajón el proyecto de Zonas Frías. Consiguió dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto, y quedó listo para ser votado en una próxima sesión. Por los tiempos reglamentarios, no será en la de este jueves.

La senadora Alejandra Vigo, del PJ cordobés, participó del debate y le hizo planteos a la secretaria de Energía, María Tettamanti, que asistió para defender el proyecto y responder preguntas. La legisladora schiarettista reiteró que con el proyecto millones de familias pagarán una factura más elevada de gas.

Esto sucedería porque se daría marcha atrás con la ampliación de las Zonas Frías que se aprobó en 2020. El subsidio ya no se aplicaría indiscriminadamente por la pertenencia a las Zonas Frías, sino que solo lo recibirían las familias inscriptas en el SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) que acrediten ingresos netos de hasta tres canastas básicas totales.

Según aclaró Tettamanti, en Córdoba hay 380.000 usuarios que hoy tienen el régimen del SEF y 360.000 que no están subsidiados. Con la modificación, los 380.000 primeros “que hoy están recibiendo un 75%, van a recibir un beneficio adicional del 20% sobre un bloque de consumo”, explicó la funcionaria.

También especificó, ante una pregunta de Vigo, que con la nueva ley se ahorrarían 400 millones de dólares por año. Advirtió que para poder financiar el régimen actual, se debería subir la alícuota que se le cobra a todos los usuarios del país, que actualmente es del 7,5%. Pero con el cambio, “una vez que paguemos todas las deudas por Zonas Frías y el fondo quede estabilizado, la alícuota podría bajarse al 5,3%”.

Por otra parte, Vigo advirtió que “el Estado vuelve a beneficiar a Edenor y Edesur en lo que hace a condonar las deudas, se habla de 2.000 millones de dólares, y en ningún momento se hace una diferencia entre los que no pagaron y los que están al día con CAMMESA”, como el caso de EPEC. El Ejecutivo no transmitió ninguna resolución alrededor de ese tema.

Ante otra consulta de la senadora cordobesa, Tettamanti confirmó que avanzarán en paralelo con las Zonas Cálidas, para subsidiar el consumo de energía eléctrica en localidades con altas temperaturas. Fue la promesa que le hizo el Gobierno a los gobernadores del Norte Grande tiempo atrás, en busca de apoyos para Zonas Frías.

Banco Central, afuera

De cara a la sesión de este jueves, Bullrich decidió no sumar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la otra gran iniciativa económica de Javier Milei junto con Inocencia Fiscal. Aunque ya cuenta con dictamen, la jefa del bloque oficialista admitió a La Voz que no hay acuerdo en torno a uno de los capítulos polémicos, el referido a la remoción de los directores de la entidad.

Bajo el supuesto fin de tener un Banco Central independiente, el proyecto exige dos tercios de los votos de ambas Cámaras para desplazar a un director, una mayoría calificada prácticamente imposible de conseguir para cualquier oficialismo. Con esa modificación, sería más difícil para un futuro gobierno de otro signo político remover a Santiago Bausili de la presidencia.

Corresponsalía Buenos Aires