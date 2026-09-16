La Justicia investiga si el departamento de la vecina de Cristina Kirchner se compró con plata de la UOM

La Justicia busca determinar el origen del dinero con el que María Soledad Calle compró el departamento del primer piso de San José 1111.

La Justicia busca determinar el origen del dinero con el que María Soledad Calle compró el departamento del primer piso de San José 1111, la propiedad ubicada inmediatamente debajo de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Una de las principales hipótesis indaga si los fondos para la adquisición surgieron de la Uom, aunque por el momento no se dictó una resolución judicial confirmatoria.

El punto central de las actuaciones radica en las vinculaciones entre Calle, el sindicato metalúrgico y USEM S.A., una firma que en 2023 rubricó un convenio con el gremio. En agosto de 2025, dos años después de ese acuerdo, Calle concretó la compra del inmueble.

Frente a las sospechas, la defensa de Calle argumentó que el departamento se adquirió “con recursos propios” para destinarlo a las actividades de una fundación. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por TN señalaron que la exposición no satisfizo las demandas del expediente. “La explicación de Soledad Calle no aportó claridad”, sostuvieron, al tiempo que recalcaron la falta de precisión sobre la entidad invocada.

En esa línea, las medidas apuntan a reconstruir el recorrido financiero. “Hay que hacer la trazabilidad de los fondos”, explicaron las fuentes, para verificar si las acreditaciones de la imputada respaldan la operación patrimonial o si intervinieron aportes de terceros.

La caja sindical, USEM y la causa por bienes

En el marco de las diligencias, los investigadores constataron que Calle figuró como empleada de la Uom y requirieron sus constancias salariales para cotejarlas con la evolución de su patrimonio, en el que también se evalúa la titularidad de diversos vehículos.

A la par, los tribunales analizan el monto total transferido desde el gremio hacia USEM y el destino final de esas divisas. Registros contables de la Uom indican que en el balance cerrado al 31 de diciembre de 2025 figuran cerca de $2.190 millones bajo el rubro “Comisiones y Gastos Bancarios”, cifra que en el ejercicio anterior ascendía a unos $239 millones. Los peritos intentan precisar si dentro de ese ítem se computaron giros a favor de la empresa vinculada a la dirigente camporista.

Dentro del perfil laboral bajo observación, constan tareas organizativas de Calle en el área de relaciones internacionales de la Uom. La documentación del sindicato da cuenta de su participación en el Comité Ejecutivo Global de IndustriALL en Ginebra, Suiza, además de su postulación para cargos dentro de ese organismo y su asistencia a un congreso sobre educación técnica en San Sebastián, España, en junio de 2022.

La conexión con el edificio de San José 1111

La ubicación de la unidad sumó elementos de análisis a la causa judicial. Fuentes del entorno kirchnerista señalaron a TN que un departamento del primer piso del inmueble era utilizado por personal de asistencia de Cristina Kirchner para pernoctar.

A su vez, en los tribunales analizan la habitualidad del trato político entre el secretario general de la Uom, Abel Furlán, y Máximo Kirchner, para evaluar si existieron condicionantes políticos en torno a la transacción.

Por estas horas, la causa se concentra en verificar si la operación inmobiliaria se financió con los recursos declarados por Calle o si dependió de las erogaciones del sindicato o de las comisiones de la firma USEM, mientras la Justicia avanza sobre los registros contables para determinar la ruta del dinero.