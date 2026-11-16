Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa en la previa del amistoso de mañana ante Costa Rica, en Córdoba. El santafesino dejó varias confirmaciones importantes sobre el equipo y también respondió un particular y divertido interrogatorio.

Previo a ello, el mandamás albiceleste, que días atrás firmó su renovación, confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez estará en el arco albiceleste, luego de sufrir hace un mes una fractura de mandíbula atajando para Chelsea en la Premier League inglesa.

Además, en esa línea de posibles cambios en la alineación, el de Pujato aseguró que habrá tres o cuatro modificaciones respecto al «11» que viene de caer ante Uruguay en La Bombonera el pasado viernes.

Fuera de la rutina habitual de preguntas y respuestas, hubo una consulta particular que tomó por sorpresa a entrenador y que tuvo que ver con el astro argentino Lionel Messi, retirado del combinado albiceleste desde hace algunas semanas.

¿Puede La Pulga sumarse a su cuerpo técnico de cara al próximo Mundial? A tres años y medio del acontecimiento supremo, que contará con partidos en el país, el entrenador expresó: «Yo creo que va a seguir jugando… Va a seguir jugando más allá del 2030«.

«En la Selección ya dijo que no, pero él como futbolista ojalá siga hasta que pueda. Y si quiere venir acá, sin ningún problema. Ahora que no está Walter, mirá…«, bromeó Scaloni, recordando que el exdefensor, histórico miembro de su cuerpo técnico, cerrará su etapa en el seleccionado este martes.

🤣 "AHORA QUE NO ESTÁ WALTER" 👉El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue consultado por la chance de que Lionel Messi se sume al cuerpo técnico para el Mundial 2030, a lo que respondió entre risas: "Si quiere venir, sin ningún problema, ahora que no está Walter (Samuel)". November 16, 2026

Sobre la salida de Samuel, que empezaría su carrera como entrenador, el DT albiceleste afirmó hace unos días: «Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón«.

La presente Fecha FIFA, en la que la Albiceleste se estrenó con derrota ante Uruguay en La Bombonera, completando sus presentaciones este martes contra Costa Rica en Córdoba, marca el comienzo de la era post Messi. Un desafío muy especial para el DT albiceleste, que iniciará la transformación con vistas, inicialmente, a la próxima Copa América, aunque su renovación se extiende hasta la cita mundialista.