Diez años después de aquella noche multitudinaria convocada por el Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de Villa Aguirre, el registro íntegro de uno de los hitos más convocantes del rock argentino ya tiene cronograma oficial de lanzamiento.

A través de sus canales oficiales, la familia del Indio Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron la publicación de «En Vivo Tandil 2016», un material de archivo que llegará al público en dos etapas durante diciembre 2026.

Cuándo sale «En Vivo Tandil 2016» del Indio Solari en vinilo, CD y plataformas digitales

El primer desembarco del material será exclusivamente sonoro, y estará disponible a partir del viernes 4 de diciembre 2026.

Seré heraldo de buenas noticias 🎶 https://t.co/PPrWjaLDaW — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) November 13, 2026

Según confirmaron desde la producción oficial del artista, el álbum podrá escucharse en todas las plataformas de streaming, y también contará con ediciones físicas pensadas para coleccionistas:

Formatos físicos : se editará en vinilo triple y en CD.

: se editará en vinilo triple y en CD. Arte y archivo visual : ambas versiones físicas incluirán un librillo especial con fotografías tomadas por Edgardo Andrés Kevorkian.

: ambas versiones físicas incluirán un librillo especial con fotografías tomadas por Edgardo Andrés Kevorkian. Ficha técnica: la grabación original en vivo estuvo a cargo de Gustavo «Pichón» Dal Pont, la mezcla fue realizada por Axel Lang en el estudio Luzbola, y la masterización se llevó a cabo en Revelsound (Londres) bajo la supervisión de Neil Pickles. El diseño gráfico lleva la firma de Adrián Marzano, con producción general de El Ojo Blindado.

El estreno del video completo del Indio Solari y Los Fundamentalistas en YouTube

Quienes esperan revivir la dimensión visual de la jornada deberán aguardar dos semanas más: el sábado 19 de diciembre 2026 se habilitará el estreno gratuito de la película completa del concierto, en el canal oficial del Indio Solari en YouTube.

Si bien el músico ya había compartido en años anteriores algunos adelantos aislados de aquella noche, como «Jijiji», «Salando las heridas» y «Nuestro amo juega al esclavo», esta será la primera vez que el espectáculo se publique de manera continua e íntegra en alta definición.

Por qué el show del Indio Solari en Tandil 2016 marcó un hito en el rock argentino

El concierto, celebrado el 12 de marzo 2016 en el Hipódromo de Tandil, ocupó un lugar central en la historia reciente de la música nacional por tres razones concretas: