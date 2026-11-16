Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, asumió como presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). (Foto: gentileza)

El vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis, es el nuevo presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). La designación se formalizó este lunes en la Asamblea Ordinaria de socios, donde la entidad renovó su Comisión Directiva.

Deleonardis, que hasta ahora ocupaba la vicepresidencia segunda, reemplaza a Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol, que encabezaba la cámara desde mayo de 2023. En un comunicado, la CEPH le expresó su reconocimiento y agradecimiento por su aporte al frente de la institución durante ese período.

La cámara informó que seguirá trabajando con la prioridad de sostener el crecimiento del sector y convertir a la Argentina en un proveedor de energía confiable para el mundo. Para eso, impulsará reglas claras y estables, mejor infraestructura y mayor competitividad, con seguridad y respeto por la comunidad y el ambiente.

Cómo queda la nueva Comisión Directiva de la CEPH: YPF, Pan American Energy, Vista y Pluspetrol

Junto a Deleonardis, la vicepresidencia primera quedó en manos de Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy, y la segunda, de Manuel Aguirre, de Vista Energy. La vicepresidencia tercera la ocupará Matías Szapiro, de Pluspetrol.

El resto de los cargos se repartió entre representantes de las demás empresas socias. Tecpetrol tendrá la Secretaría General; Total Austral, la Prosecretaría; Pampa Energía, la Tesorería, y Chevron, la Protesorería. Las vocalías titulares corresponden a Shell, CAPSA, Phoenix, Harbour Energy, PCR, CGC y GeoPark, y la Revisoría de Cuentas, a Pecom.

Quién es Lisandro Deleonardis, el nuevo presidente de la cámara de las petroleras

Deleonardis es vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF desde diciembre de 2023. Antes desarrolló su carrera en la Organización Techint, entre 1993 y 2023, donde ocupó posiciones de conducción en la Argentina y en el exterior.

Además, tiene una amplia experiencia en la representación gremial empresaria en cámaras del sector industrial y energético. Es licenciado en Comercio Internacional por la UADE y tiene una especialización en Negociaciones Internacionales por la Florida International University.