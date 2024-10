Micaela Pallero, de brillar en Marabunta y la Selección a jugar en el Toulon de Francia

Después de varios años en la elite en Marabunta, La Plata y la Selección Argentina, Micaela Pallero cumplió su gran sueño y dio el salto a Europa. La neuquina de 27 años se incorporó hace un mes al Toulon Provence Méditerranée de Francia, en la segunda división de ese país.

En medio de su notable primer semestre del año con las Yaguaretés, Pallero llamó la atención del entrenador de Toulon en el Preolímpico de Mónaco.

“Me llegó un mensaje de WhatsApp del entrenador. Me hizo la propuesta, me explicó cómo era el club y me mostró videos. Al principio dije que no porque estaba muy bien en la Selección, jugando torneos importantes. Después por cuestiones personales dije ‘es ahora o nunca’, decidí que era el momento de animarme”, aseguró la neuquina en diálogo con “Subite al Podio” de Río Negro Radio.

La elección de jugar en Francia la aleja de las convocatorias de la Selección Argentina, algo que la hizo dudar en primera instancia. “Cuando tomé la decisión de venirme a Francia sabía que iba a ser baja en la Selección. Sé la consecuencias que tiene, pero sentí que tenía que tomar esta decisión. Extraño a mis compañeras, son mis amigas, pero no me arrepiento. No descarto que algún día pueda volver. Ahora estoy muy enfocada con todo lo que estoy aprendiendo acá”, afirmó.

Foto: Prensa UAR

El club de Toulon fue fundado en 2022 a partir de una fusión entre varios equipos. Estuvo cerca del ascenso a la primera división y este año persigue ese mismo objetivo. “Venía con muchas expectativas pero igual me sorprendió, es mucho mejor de lo que esperaba. Estoy muy contenta por haberme animado a venir y agradecida por esta oportunidad”, señaló la ex Marabunta.

“El equipo juega en la categoría Elite 2 pero está peleando para ascender, están muy avanzados en todo. Tienen dos lugares de entrenamiento, un campus, la cancha, otra de césped sintético, gimnasio y entrenamos con GPS. Tienen un control constante, es un staff muy grande. Hay entrenadores por cada posición, están todos muy predispuestos a lo que necesitamos” destacó.

El desafío de pasar del Seven al Rugby 15

El principal desafío en esta experiencia europea es el paso del Rugby Seven al tradicional de 15, un cambio radical en la forma de juego. Para Pallero es toda una novedad, ya que en Argentina el femenino es solo Seven, en clubes y en la Selección.

“Acá se juega 15, en Argentina está difícil que pase, no se ve como algo cercano. Tenía muchas ganas de jugar 15, es otra de las cuestiones por las que vine. Estuve estudiando mucho, viendo jugadas y aprendiendo rápido. Es totalmente diferente al Seven”, describió la neuquina.

“Nunca en mi vida había jugado 15, es complicado. A pesar de la barrera del idioma me explicaron bien y me tienen paciencia. Siempre jugué de forward, de pilar derecho. Acá juego de 12 o 13, de centro. Es un cambio grande. Me sorprendió, pensé que venía a jugar de ala u octavo. Veo a las chicas que son enormes y agradezco que no estoy jugando de forward. Yo mido 1,80 y peso 77 kg y juego de centro, imaginate lo que son las forwards”, amplió.

Uno de los principales aspectos por los que en Europa juegan 15 es la gran cantidad de jugadores que se dedican al rugby. “En el plantel hay más de 40 jugadoras. En el equipo filial, que juega otro torneo, son entre 60 y 70, sin contar a las juveniles. Hay una base grandísima, en Argentina estamos muy lejos de eso lamentablemente”, contó.

La vida en Toulon

Pallero vive en la ciudad de Toulon que se ubica en la denominada costa azul sobre el mar Mediterráneo.

“Vivo en una zona donde tengo el puerto a dos cuadras y estoy a seis, siete cuadras de la playa. Voy caminando, meto los pies en el agua, tomo un poco de sol y me voy a entrenar. Yo soy muy familiera, mucho de estar con mis amigas y en mi club en Marabunta. Pensé que iba a ser más duro pero acá me hicieron sentir muy bien y me encanta el lugar”, comentó.

En una ciudad de película, Micaela vive un presente deportivo inmejorable. Con mucha determinación para adaptarse a su nueva realidad, buscará no desaprovechar esta gran oportunidad.

Escuchá a Micaela Pallero en «Subite al Podio» de RN Radio

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).