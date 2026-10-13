Mientras sigue investigando el abandono de Colapinto, Apine prometió mejoras para las próximas carreras

Tres competencias para el olvido. El equipo Alpine atraviesa posiblemente su momento más difícil de la temporada 2026 de Fórmula 1 después de abandonar Singapur con las manos vacías por tercer Gran Premio consecutivo, siendo la peor racha competitiva del año.

Ello complica las chances de la escuadra francesa de poder dar caza de Racing Bulls en el campeonato de constructores y establecerse como el 5° mejor equipo de la parrilla, el “mejor del resto”.

El argentino Franco Colapinto tuvo que abandonar el pasado domingo por un aparente problema en la transmisión de su A526, mientras que el francés Pierre Gasly solo pudo terminar 11° después del prometedor séptimo puesto que consiguió el sábado en la clasificación.

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Cumplidas 17 competencias, Alpine marcha a 32 puntos de Racing Bulls; una diferencia que era de apenas nueve unidades antes del inicio del triplete en Bakú. El último en sumar puntos fue el pilarense, con el 7° puesto en Madrid. En tanto que Gasly, no logra finalizar dentro del Top 10 desde la competencia de Monza (Italia).

«La carrera de Singapur, y el triplete en su conjunto, no salieron como esperábamos. El resultado habla por sí solo y, lamentablemente, no conseguimos sumar ningún punto, lo que naturalmente hace que nuestra tarea en el campeonato sea más difícil«, dijo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine.

Pese al difícil panorama, Nielsen cree que hay motivos para ser optimistas de cara a las próximas carreras, que conformarán un nuevo triplete en Estados Unidos, México y Brasil.

«Si nos fijamos únicamente en la clasificación por puntos, el panorama no es especialmente alentador, pero lo que nos hace ser optimistas, tanto a mí como al equipo, es que hemos demostrado tener un buen ritmo y que el coche, en general, funciona bien en la mayoría de los circuitos”, comentó.

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«Por eso, creo que podemos afrontar cada una de las próximas carreras con una mentalidad positiva, sabiendo que podemos luchar por los puntos y, con suerte, empezar a recortar poco a poco la diferencia con nuestros rivales, que sigue siendo nuestro objetivo para lo que resta de la temporada», especificó.

El británico reveló que la escudería planea introducir nuevas mejoras en el coche para complementar la actualización que estrenó en Zandvoort tras las vacaciones de verano, pero fundamentalmente puso el foco en los problemas de fiabilidad que sufrió Colapinto en Singapur.

El piloto argentino tuvo que abandonar las dos carreras del fin de semana por fallas mecánicas, un aspecto en el que Alpine se había mostrado muy sólido a lo largo de 2026.

«No solo tenemos que seguir mejorando el rendimiento del coche para ambos pilotos, algo que haremos con más piezas que están en camino, sino que también debemos comprender qué provocó que tuviéramos que detenernos dos veces en pista este fin de semana. La fiabilidad ha sido uno de nuestros puntos fuertes esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control», concluyó Nielsen.