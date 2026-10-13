Neuquén sortea los posibles integrantes de jurados populares para 2027: a quiénes se puede convocar

El próximo miércoles 21 de octubre se realizará en Neuquén el sorteo de posibles jurados populares para 2027, informó el Poder Judicial de la provincia. La selección va a permitir conformar el listado de ciudadanos que podrán ser convocados para intervenir en juicios penales durante el próximo año. La participación es una carga pública obligatoria, aunque existen requisitos y excepciones establecidos por la legislación provincial.

El procedimiento va a estar a cargo de la secretaría Electoral del Poder Judicial, que ya habilitó la consulta del padrón que se poder usar para la selección. Sin embargo, resultar sorteado no implica integrar automáticamente un jurado, ya que posteriormente se deberán verificar las condiciones legales y realizar nuevas instancias de selección para cada juicio.

El sistema de juicios por jurados populares comenzó a implementarse en Neuquén el 14 de enero de 2014, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal establecido por la ley provincial 2784. La normativa incorporó la participación ciudadana en el juzgamiento de determinados delitos graves.

Según el artículo 35 de la ley, los jurados intervienen en causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual o que hayan provocado la muerte o lesiones gravísimas, cuando la Fiscalía solicita una pena superior a 15 años de prisión.

Quiénes pueden ser jurados populares en Neuquén

La legislación provincial establece que los ciudadanos deben ser argentinos, tener al menos 21 años, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y acreditar una residencia permanente de al menos dos años en la jurisdicción correspondiente. También deben contar con una profesión, ocupación u oficio conocido.

Por otra parte, la normativa contempla exclusiones para determinados sectores. Entre quienes no pueden integrar un jurado se encuentran las personas mayores de 75 años, los abogados, determinados funcionarios públicos, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y personas comprendidas en ciertas situaciones penales.

Cada tribunal popular está integrado por 12 jurados titulares y cuatro suplentes, que deben determinar si la persona acusada es culpable o no a partir de las pruebas presentadas durante el juicio. El procedimiento es dirigido por un juez profesional, quien también tiene a su cargo la determinación de la pena cuando corresponde.

Qué implica ser jurado popular y cómo continúa la selección

El artículo 46 del Código Procesal Penal establece que la función de jurado constituye una carga pública obligatoria, aunque contempla mecanismos de compensación económica y licencias laborales para quienes sean convocados.

Los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, tienen derecho a una licencia con goce de haberes durante el período en que cumplen esta función. Mientras, los trabajadores independientes o desempleados pueden solicitar una retribución equivalente a medio JUS diario. También se contempla la cobertura de gastos de traslado y alimentación cuando corresponda.

Una vez realizado el sorteo anual, el Poder Judicial deberá verificar que los ciudadanos seleccionados cumplan con las condiciones establecidas por la ley. Posteriormente, las personas podrán ser notificadas para participar en las audiencias de selección correspondientes a cada juicio.

Una vez realizado el sorteo anual, el Poder Judicial deberá verificar que los ciudadanos seleccionados cumplan con las condiciones establecidas por la ley. Posteriormente, las personas podrán ser notificadas para participar en las audiencias de selección correspondientes a cada juicio.