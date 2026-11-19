El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció que la inteligencia artificial (IA) está siendo gobernada de una manera «casi medieval», con el poder concentrado en un reducido grupo de empresas tecnológicas y sin reglas comunes que orienten su desarrollo.

La ONU alertó sobre la concentración de poder en el desarrollo de la IA

Según detalló la agencia AFP, durante el evento RightsX, realizado en Ginebra, Turk advirtió sobre el déficit democrático que implica que cinco compañías concentren más del 70% de la capacidad informática global destinada a la IA. «Tenemos la tecnología del futuro gobernada por unos pocos elegidos, prácticamente sin controles, sin contrapesos, sin participación ni rendición de cuentas», sostuvo.

El funcionario alertó que esta concentración de poder puede afectar los derechos y las libertades de la población. También señaló que los sistemas de inteligencia artificial influyen cada vez más en la vida cotidiana, muchas veces sin que las personas sean conscientes de ello, y pueden modificar el debate público de manera «sutil e insidiosa».

Además, advirtió que los algoritmos sesgados pueden reproducir injusticias a escala industrial y que la digitalización de servicios esenciales, como el transporte, la alimentación y la salud, plantea riesgos sobre infraestructuras críticas.

Ante este escenario, Turk reclamó una regulación de la IA centrada en los derechos humanos y una distribución equitativa de sus beneficios. También reveló que escribió a las principales compañías del sector para instarlas a implementar medidas de protección eficaces antes de que sea demasiado tarde.