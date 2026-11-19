Release vuelve a casa para despedir un gran año. La banda neuquina que interpreta la música de Pearl Jam ofrecerá este viernes, en Mood Live (Ministro González 40) su último show de 2026, luego de una mini gran gira por la ciudad de Buenos Aires, donde encontraron una inesperada masividad que aun repercute en sus redes sociales.

Formada en 2016 por los hermanos Marcos y Alejandro Tarifeño, Release celebró sus diez años en mayo con un show en el mismo venue que este fin de semana cerrará una temporada en la que lograron instalarse en la escena nacional y se animaron a pensar en viajar afuera.

Pero tan importante como saber a dónde irán es saber de dónde vienen. Y vienen de pegarla fuerte en Buenos Aires con un sold out en el Roxy y una inesperada ´presentación en vivo en el canal Todo Noticias.

Release en el escenario de The Roxy, en la ciudad de Buenos Aires. (Foto: gabi.mor.ph)

En verdad, el orden de los hechos fue el inverso: en la madrugada del viernes 30 de octubre se presentaron en el programa Re Despiertos, que se emite en vivo a lo largo de toda la noche en la señal de TN, y, al final de aquel día, llenaron el Roxy Bar

«Lo llenamos, es la segunda vez consecutiva que nos pasa», cuenta Alejandro Tarifeño, baterista del proyectó. «Lo diferente de esta gira fue que fuimos a la tele, fuimos a TN, a Re despiertos. Tuvimos pantalla nacional, digamos. Fue una experiencia espectacular y sobre todo muy, muy masiva. Y nos empezó a escribir muchísima gente de todos los lugares del país. Hicimos un vivo, completamente vivo con la banda completa, algo poco habitual en los programas de tevé».

La formación actual de Release la integran Marcos Tarifeño (voz), Roni Colipe (guitarra), Sebastián de Urrutia (guitarra), Germán Francia (bajo y voces), Alejandro Tarifeño (batería) y Martín Herrera (teclados y voces).

Lo que suele suceder es que vaya solo el cantante con una guitarra, dice Tarifeño. Ellos, en cambio, apostaron fuerte al vivo con el audio real de la banda. «Estuvo espectacular sobre todo lo masivo. Lo divertido de la situación fue que dentro de esa franja que no es que explota el rating, pero hicimos pico de rating con todos los canales que había en ese momento».

Release midió 0,5 de rating: puede que, para los números de TN, incluso a esa hora de la madrugada, no sea significativo. Sí lo fue para Release: 0,5 cinco equivale a cien mil personas. Un número solo comparable al de aquella noche de la Fiesta de la Confluencia de 2022. «Re loco porque eran cuatro de la mañana y había esa cantidad de gente mirando el set de Release, una locura».

Release en el escenario de The Roxy, en la ciudad de Buenos Aires. (Foto: gabi.mor.ph)

¿Qué pasó con la banda luego de aquella presentación? Que mucha gente que ya empieza a tenerlos el radar más allá de Neuquén. «Subimos eso posteriormente a las redes y el reel explotó, pero de una manera orgánica que nunca nos había pasado».

Release y yl momento ramonero de Pearl Jam

P: A esta altura del recorrido que tienen por el cancionero de Pearl Jam, ¿qué tema les sorprende o les sigue sorprendiendo que el público quiera escuchar en vivo?

R: Pasa mucho con los temas que son míticos acá en Argentina y no tanto del repertorio que hace Pearl Jam a nivel mundial, digamos. Por ejemplo, Eddie Vedder tenía una relación muy profunda con la gente de Ramones, ¿viste? Y acá ellos en las oportunidades que han venido han tocado mucho «I Believe in Miracles». Es un tema que acá explota porque la gente es muy ramonera, pero capaz que en Estados Unidos o en una gira europea no lo hacen.

Y después un tema que ellos hacen mucho en Estados Unidos es un cover de The Who, eso acá en Argentina no funciona, lo hemos tocado y la gente por ahí queda como, mira, este tema no lo conocemos. Y vos lo ves que en Estados Unidos en todas las giras lo hacen porque la gente allá escucha mucho The Who.

P: ¿Qué temas funcionan mejor?

R: Generalmente los temas que más pegan son los más simples, los que ellos tocan. También tienen una dosis grande de balada nostálgica. Es el nicho de la banda, digamos. Porque si lo ves de ese lado, el tema más conocido que tienen es una balada nostálgica total que es «Black».

P: Vienen de romperla en Buenos Aires, van camino a otra gran noche en Mood Live ¿y después?

R: Cerramos el año acá y la idea es generar circuito, empezar a moverse no solamente por Argentina, sino ver la posibilidad de ir para Chile, para ir a Uruguay, que es re loco, pero esto que te contaba de lo que magnifica las redes también lleva a gente que te escribe y te quiere llevar a algún lado.

Release se presenta este viernes, a las 21, en Mood Live (Mtro. González 40, ciudad de Neuquén). Entradas disponibles en protickets.com.ar y en boletería de la sala.