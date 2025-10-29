Moneda del Mundial 2026: todo lo que hay que saber sobre la pieza limitada del BCRA que ya se agota

En menos de 24 horas desde su lanzamiento, la moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se convirtió en un fenómeno entre coleccionistas y fanáticos del fútbol. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que casi todas las 2.500 unidades emitidas para el mercado nacional ya fueron vendidas, y por el momento no hay confirmación sobre una nueva emisión.

La pieza homenajea uno de los momentos más recordados de la historia del fútbol argentino: la jugada que culminó en el segundo gol de Argentina ante Inglaterra durante los cuartos de final del Mundial de México 1986, votado por la FIFA en 2002 como el «Gol del Siglo». Aunque la moneda no menciona explícitamente a Diego Armando Maradona, su diseño establece una clara conexión con el legado del astro, según informó Infobae.

Características de la moneda

El anverso de la moneda presenta una pelota cruzando el campo, acompañado por las inscripciones REPÚBLICA ARGENTINA y COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026. En el reverso, se representa el recorrido de la célebre jugada de 1986, incluyendo los oponentes que eludió el jugador hasta marcar el gol. El valor facial es de 10 pesos y el exergo indica el año de acuñación, 2025, junto a la inscripción BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

La moneda tiene una composición en plata 925, un peso de 27 gramos, un diámetro de 40 milímetros y un canto estriado. Su diseño y emisión estuvieron a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, mientras que la acuñación se realizó en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España.

Cómo adquirirla

La moneda solo puede comprarse de manera presencial en un stand ubicado en Reconquista 250, planta baja, Ciudad de Buenos Aires (acceso por Reconquista 266). Se acepta pago con tarjetas de débito y crédito, código QR y transferencias bancarias, aunque estas últimas requieren completar un formulario previo. La entrega se realiza exclusivamente de forma presencial, presentando DNI y comprobante de pago.

Además de esta edición limitada, el stand ofrece otras monedas conmemorativas emitidas por el BCRA, dirigidas principalmente a coleccionistas y aficionados de las piezas oficiales argentinas.

Un homenaje dentro del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas

La emisión forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas impulsado por la FIFA, del que participan los países sede del Mundial. El BCRA ha participado en ediciones anteriores en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, cuando Argentina se coronó campeón. La edición 2026 será histórica, ya que el torneo se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.