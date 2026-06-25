Neymar y su emoción tras debutar en el Mundial: «Lloré porque volver a vivir esto es un alivio enorme»

En la goleada de Brasil sobre Escocia (3-0) por la última fecha de la fase de grupos, Neymar fue el gran protagonista. El astro brasileño entró a los 31′ del segundo tiempo y disputó sus primeros minutos en el Mundial 2026.

Tras debutar en su cuarta Copa del Mundo, el futbolista del Santos no pudo ocultar su felicidad de volver a vestir la camiseta de la Canarinha en una cita mundialista: «Me emocioné, lloré solo en el vestuario porque volver a vivir todo esto es un alivio enorme. Siempre he soñado con vestir la camiseta de la selección, jugar un Mundial y tal vez incluso ganarlo«

Luego, reveló lo difícil que fue la recuperación para tratar de estar lo antes posible a disposición de Ancelotti: «Fue duro estar apartado un tiempo, pero no dejé de entrenar por completo. Pasé casi 25 días entrenando duro para estar listo«.

Además, también tuvo tiempo para hablar sobre Lionel Messi, en el día que la Pulga cumplió 39 años: «Es una persona que afuera es mucho mejor. En la cancha es bueno, ¿no? Imaginate afuera«, dijo entre risas. Y reveló que se han contactado en las últimas horas: «Me alegro mucho de conocerlo, de haber jugado con él, es un gran amigo. Hablamos mucho, en estos días también, él sabe que lo quiero mucho«.

Por último, le agradeció a sus fanáticos albicelestes que lo acompañaron y bancaron a lo largo de su carrera: «Gracias a la gente de Argentina por el cariño que siempre me dan«.