Mundial 2026: hora, TV y dónde ver los partidos de hoy jueves 18, grilla completa del inicio de segunda fecha

Tras una primera semana de pura acción, este jueves 18 de junio se pone en marcha la segunda fecha de la fase de grupos. Ya no hay margen para especulaciones ni errores: para algunas selecciones es la oportunidad de abrochar el pasaporte a los 16avos de final, mientras que para otras significa jugar con la soga al cuello para evitar una eliminación prematura.

La actividad de los Grupos A y B se transmitirá en directo en el país a través de un abanico de opciones que combina televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming.

El cronograma del jueves: partidos, horarios y TV

Para que repases la agenda y configures tus alertas, este es el mapa completo de transmisiones para la jornada de hoy (en horarios de Argentina):

13:00 | República Checa vs. Sudáfrica – Estadio de Atlanta ( DSports, TyC Sports y Paramount+ ).

| República Checa vs. Sudáfrica – Estadio de Atlanta ( ). 16:00 | Suiza vs. Bosnia – Estadio de Los Angeles ( DSports, Telefé, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow – Canal 109 ).

| Suiza vs. Bosnia – Estadio de Los Angeles ( ). 19:00 | Canadá vs. Qatar – Estadio de Vancouver ( DSports, Paramount+ y Flow – Canal 109 ).

| Canadá vs. Qatar – Estadio de Vancouver ( ). 22:00 | México vs. Corea del Sur – Estadio de Guadalajara (DSports, TyC Sports y Paramount+).

Grupo A: México busca el golpe definitivo y los checos caminan por la cornisa

El plato fuerte de la zona cerrará la jornada nocturna en un cruce de líderes. México llega entonado tras una fiesta inaugural casi perfecta donde venció 2-0 a Sudáfrica, aunque el entrenador Javier «Vasco» Aguirre debió ajustar piezas en la semana debido a la falta de contundencia y a la baja obligada de César «Cachorro» Montes, expulsado en el debut.

Al frente estará Corea del Sur, que dio una muestra de autoridad al dar vuelta el resultado y vencer 2-1 a República Checa. Quien logre imponerse en Guadalajara firmará su boleto a la próxima fase.

En el turno de las 13, República Checa y Sudáfrica juegan una verdadera final por la supervivencia:

Los checos cayeron en el debut y cierran la zona ante México, por lo que necesitan los tres puntos de forma urgente.

Los africanos dejaron una pálida imagen en el estreno, terminaron con dos expulsados y una nueva derrota los dejará virtualmente fuera de la Copa del Mundo.

Grupo B: Obligación para Suiza y examen para el anfitrión Canadá

La paridad total reina en esta zona tras un inicio con empates idénticos. A las 16, Suiza —señalada como el rival a batir del grupo— buscará recuperarse del cachetazo que significó el empate 1-1 sobre la hora ante Qatar. Su rival será Bosnia, combinado que viene de igualar con el mismo marcador ante Canadá tras sufrir un gol de Cyle Larin a los 78 minutos.

Más tarde, a las 19, llegará el turno de Canadá. El seleccionado norteamericano sabe que tiene una oportunidad de oro jugando ante su gente en Vancouver. Se mide ante Qatar, el rival que en los papeles previos asoma como el más débil del grupo.

Sin embargo, los qataríes llegan con el ánimo por las nubes tras rescatar un punto histórico gracias al agónico gol de cabeza de Miro Muheim a los 94 minutos frente a Suiza.