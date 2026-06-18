Día del Padre y estética masculina: crece el boom del cuidado personal para ellos
Entre la rutina facial y las fragancias, los nuevos hábitos transforman el tradicional regalo para papá.
Lejos de los regalos tradicionales para el Día del Padre, los hombres muestran un interés creciente por el cuidado personal, la estética y las fragancias. Los datos de ventas entre enero de 2025 y junio de 2026 reflejan que el bienestar y la imagen propia ya ocupan un lugar central en la rutina masculina.
En el segmento de uso diario, los antitranspirantes y productos de afeitado de marcas como Rexona Men, Dove Men Care, Gillette y Schick siguen liderando por comodidad e higiene.
El cuidado facial
Sin embargo, el gran salto se observa en el cuidado facial. El invierno potencia la búsqueda de cremas hidratantes, geles de limpieza y bálsamos after shave, con marcas como Caviahue y Dermaglós a la vanguardia, para combatir la resequedad causada por el frío y la calefacción.
Perfumes más elegidos
Los perfumes masculinos concentran la mayor cantidad de unidades vendidas en el sector. Entre los elegidos para papá destacan opciones nacionales e internacionales como Antonio Banderas (Blue Seduction), Bensimon (Bold Intense), Carolina Herrera (212 VIP Black) y Rabanne (Phantom e Invictus).
Guía de beneficios
Todos los productos están disponibles en las sucursales y en la tienda online de Farmacias y Perfumerías Global, donde se brinda asesoramiento personalizado para encontrar el regalo ideal.
Hay importantes promociones presenciales, como un descuento de $40.000 en fragancias selectivas durante los días viernes y sábado.
Además, cuenta con una amplia variedad de beneficios bancarios: el banco BPN ofrece los martes y jueves un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés; Credicoop dispone los martes de 3 cuotas sin interés con un ahorro de entre el 10% y el 20% que suma un beneficio adicional si se abona a través de MODO; el banco Hipotecario otorga los lunes un 25% de descuento pagando con débito; mientras que Tarjeta Naranja ofrece todos los días opciones en Plan Z, 1, 5 y 6 cuotas sin interés.
Las tarjetas Visa, Mastercard y Cabal mantienen vigentes todos los días planes de 3 y 6 cuotas sin interés.
La plataforma web de la firma facilita las compras desde cualquier lugar con envíos gratuitos en pedidos superiores a $100.000, financiación de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas o 3 cuotas sin interés con GO Débito, sumando además una fragancia de regalo por la compra de un perfume selectivo.
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