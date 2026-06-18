Día del Padre y estética masculina: crece el boom del cuidado personal para ellos

Lejos de los regalos tradicionales para el Día del Padre, los hombres muestran un interés creciente por el cuidado personal, la estética y las fragancias. Los datos de ventas entre enero de 2025 y junio de 2026 reflejan que el bienestar y la imagen propia ya ocupan un lugar central en la rutina masculina.

En el segmento de uso diario, los antitranspirantes y productos de afeitado de marcas como Rexona Men, Dove Men Care, Gillette y Schick siguen liderando por comodidad e higiene.

El cuidado facial

Sin embargo, el gran salto se observa en el cuidado facial. El invierno potencia la búsqueda de cremas hidratantes, geles de limpieza y bálsamos after shave, con marcas como Caviahue y Dermaglós a la vanguardia, para combatir la resequedad causada por el frío y la calefacción.

Perfumes más elegidos

Los perfumes masculinos concentran la mayor cantidad de unidades vendidas en el sector. Entre los elegidos para papá destacan opciones nacionales e internacionales como Antonio Banderas (Blue Seduction), Bensimon (Bold Intense), Carolina Herrera (212 VIP Black) y Rabanne (Phantom e Invictus).

Guía de beneficios

Todos los productos están disponibles en las sucursales y en la tienda online de Farmacias y Perfumerías Global, donde se brinda asesoramiento personalizado para encontrar el regalo ideal.

Hay importantes promociones presenciales, como un descuento de $40.000 en fragancias selectivas durante los días viernes y sábado.

Además, cuenta con una amplia variedad de beneficios bancarios: el banco BPN ofrece los martes y jueves un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés; Credicoop dispone los martes de 3 cuotas sin interés con un ahorro de entre el 10% y el 20% que suma un beneficio adicional si se abona a través de MODO; el banco Hipotecario otorga los lunes un 25% de descuento pagando con débito; mientras que Tarjeta Naranja ofrece todos los días opciones en Plan Z, 1, 5 y 6 cuotas sin interés.

Las tarjetas Visa, Mastercard y Cabal mantienen vigentes todos los días planes de 3 y 6 cuotas sin interés.

La plataforma web de la firma facilita las compras desde cualquier lugar con envíos gratuitos en pedidos superiores a $100.000, financiación de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas o 3 cuotas sin interés con GO Débito, sumando además una fragancia de regalo por la compra de un perfume selectivo.