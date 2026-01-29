Mundialito 2026: se jugaron los 8vos y este jueves se disputarán los cuartos en la categoría central

La 38° edición del Mundialito vive sus momentos de definición. El miércoles por la noche se disputaron los partidos correspondientes a los 8vos de final de la categoría 2013, la principal.

En Choele Choel hubo gran dramatismo, ya que se definió al clasificado por penales. Luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario, Villa Congreso de Viedma se impuso por 5-4 sobre Independiente de Río Colorado y avanzó a los cuartos de final. Lo espera Estudiantes de La Plata, que accedió directamente a esta etapa tras ser líder de la zona 1.

Villa Congreso avanza a puro nerviosismo en la 2013.

Lanús sigue con su paso arrollador. El Granate apabulló a Gavas FC de Choele Choel por 9-0 y se metió a cuartos con 74 goles en siete encuentros. Mateo González es el máximo anotador del equipo de AFA con 21 tantos. Se enfrentará por un lugar en semis ante Deportivo Roca Naranja, que en Cervantes goleó 4-0 a CECAP Rojo.

Deportivo Roca Naranja tendrá un difícil duelo ante el máximo candidato.

Por último, Allen recibió el choque entre La Vecicanterita y Unión Azul. Tras la igualdad 1-1, el duelo se definió desde el punto penal. Allí, el equipo cipoleño fue más efectivo (5-3) y dejó afuera al anfitrión. En la próxima fase se verá las caras ante Argentinos Juniors, de andar perfecto hasta el momento.

Programación de cuartos de final: sedes y horarios

Este jueves se disputarán en tres sedes los duelos por los cuartos de final de la categoría 2013. Allen tendrá dos partidos. Desde las 20:30, La Amistad de Cipolletti jugará contra San Esteban de Bariloche. Al finalizar, saltarán a la cancha Argentinos Juniors y La Vecicanterita de Cipolletti. Los ganadores se cruzarán en semifinales.

La pelota continuará rodando en Roca. En el Luis Maiolino, habrá choque de invictos: Lanús buscará seguir por el bicampeonato ante Deportivo Roca Naranja, que tendrá todo el apoyo de su gente. El partido comenzará a las 23.

El último semifinalista se definirá en Choele Choel. En la despedida de la subsede Sportman, Estudiantes de La Plata enfrentará a Villa Congreso de Viedma. El Pincha llega con puntaje perfecto al Valle Medio ante el equipo rionegrino que tuvo altibajos en el torneo y ya disputó cuatro tandas de penales en esta edición. El compromiso está pactado para las 22.

Luego de estos duelos, las fases definitorias se jugarán en Roca. Cabe aclarar que el viernes no habrá actividad en la categoría principal. Los partidos de semifinales se disputarán el sábado y la gran final será el domingo en el Luis Maiolino.