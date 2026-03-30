Nahitan Nández quiere volver a Boca: ¿llega a mitad de año?

Nahitan Nández llegó a Boca en 2017, proveniente de Peñarol. Estuvo apenas dos años defendiendo la camiseta azul y oro, pero eso le alcanzó para ganarse el cariño de los hinchas. Su último partido fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2019 ante Athletico Paranaense, cuando, ya vendido al Cagliari, dejó hasta la última gota de sudor y se retiró de la Bombonera con un grito al unísono: «Uruguayo, uruguayo».

Nueve años después de su arribo, el actual jugador de Al-Qadsiah pretende volver al Xeneize. Hace unas semanas confesó que Juan Román Riquelme, presidente del club, le consultó por su situación en el fútbol árabe: «La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje diciéndome si iba a seguir de vacaciones en Arabia y si quería volver a Boca; es la personalidad que tiene él», reveló en diálogo con El Espectador de Uruguay.

«Él me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y le gustaría que vuelva», sentenció. El jugador quiere regresar al Xeneize después del Mundial y Román también lo ve con buenos ojos.

La cláusula de Nández es de 5 millones de euros, pero como después de la Copa del Mundo ingresará en su último año de contrato, su salida aparece como una opción viable.

En total, disputó 67 partidos con la camiseta de Boca, en los que marcó seis goles, repartió siete asistencias y ganó dos títulos: la Superliga 2017/2018 y la Supercopa Argentina 2018.