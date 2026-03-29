Buenas noticias en Boca: Úbeda suma un titular clave para visitar a Talleres

El Ruso Ascacíbar estaría disponible para el duelo de Boca ante Talleres, en Córdoba. (Foto: prensa de Boca)

El Boca Juniors de Claudio Úbeda se prepara para una seguidilla de encuentros. La primera parada será ante Talleres en Córdoba, por la reanudación del Apertura, pero todas las miradas del mundo xeneize estarán en la visita a Universidad Católica por el debut en la Copa Libertadores.

Para afrontar el calendario exigente, Sifón recibió las noticias que tanto esperaba, la recuperación de sus jugadores que se lesionaron marcha sobre rieles.

Se trata del Ruso Ascacíbar, quien se había ausentado ante Instituto por una lesión muscular en el isquiotibial, ya se reintegró a las prácticas formales. Su presencia en la mitad de la cancha es clave para el equilibrio del equipo y todo indica que será titular en Córdoba.

Por su parte, la situación de Exequiel Zeballos generaba mayor preocupación debido a la gravedad del desgarro en el bíceps femoral que sufrió a principios de febrero. Sin embargo, el Changuito respondió con éxito a las exigencias físicas y su reincorporación es casi un hecho. En el cuerpo técnico esperan contar con ambos jugadores para el debut copero en Chile.

Con Tomás Belmonte y Ángel Romero ya a disposición, Úbeda cuenta con un abanico de variantes que no tuvo en el inicio del año. Sin embargo, aún tiene algunos nombres de peso en recuperación. Entre ellos se encuentran Marchesín, Cavani y Bataglia.

En caso del arquero, evoluciona favorablemente y, aunque él presiona para acelerar los plazos, se estima que su regreso oficial será en aproximadamente dos semanas. Por su parte, Edinson Cavani, continúa trabajando de forma diferenciada.

Por último, Rodrigo Battaglia es la baja más sensible a largo plazo y se espera que recién pueda sumar minutos en la segunda mitad del año.

Con información de TyC Sports