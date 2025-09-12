Cerúndolo ganó el segundo punto y Argentina quedó a un triunfo de la clasificación en la Copa Davis

Fran Cerúndolo ganó su partido y puso 2-0 la serie para Argentina ante Países Bajos.

La Selección Argentina de tenis quedó este viernes a un paso de acceder a las Finales de la Copa Davis 2025, luego de la primera jornada en la serie de Qualifiers que disputa con Países Bajos en la ciudad Groningen.

En la primera jornada contra Países Bajos, salió muy bien parado en la jornada de viernes: ganaron Tomás Etcheverry (64°) y Francisco Cerúndolo (21°).

En el primer turno, el platense de 26 años puso primera ante Jesper De Jong (79°) y se impuso en un doble 6-4, y más tarde fue el turno de Cerúndolo, el mejor del ranquing, que derrotó 7-4(4) y 6-1 a Botic van de Zandschulp (°82).

¡ARGENTINA ESTÁ 2-0 ANTE PAÍSES BAJOS EN LA COPA DAVIS! Francisco Cerúndolo se impuso 7-6 y 6-1 sobre Botic van de Zandschulp. 💪🏻🎾 pic.twitter.com/XTO28nBMTX — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2025

Cerúndolo logró su séptima victoria con el equipo argentino en doce presencias por la Davis ante un rival al que ya había vencido este año en el Masters 1000 de Indian Wells, por el circuito ATP.

La serie continuará este sábado, también desde las 9, con el partido de dobles. Allí, la dupla argentina formada por Andrés Molteni y el reciente campeón del US Open, Horacio Zeballos, buscará sacar ventaja ante los neerlandeses.

Después del dobles, se jugarán los dos singles restantes: primero, los número uno de cada país (Cerúndolo vs. De Jong) y luego el quinto punto entre Etcheverry y Van de Zandschulp.