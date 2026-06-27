Nico Williams se lesionó tras una patada de De la Cruz, podría perderse el Mundial con España y explotó en redes

La patada de Nicolás De la Cruz que originó la lesión de Nico Williams sobre el final del partido. (Foto: AP)

Cuando el pitido final estaba por sonar en Guadalajara y se encaminaba la clasificación de España junto con la eliminación de Uruguay, Nicolás De la Cruz cortó un contraataque encabezado por Nico Williams con una fuerte patada desde atrás en la mitad de la cancha y recibió la tarjeta amarilla.

La patada de Nico De La Cruz por la que Nico Williams publicó su duro mensaje en redes sociales, afirmando que se lesionó a causa de la infracción del uruguayo.



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El español se levantó de inmediato para recriminarle la acción al uruguayo tras la infracción y el cruce continuó una vez finalizado el encuentro y este sábado se confirmó la peor noticia para él.

El futbolista sufrió una lesión en el aductor derecho y podría perderse el resto del Mundial 2026. De todos modos, permanecerá junto a la delegación con el objetivo de recuperarse y regresar en una eventual fase final del certamen.

«Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas», expresó el jugador en sus redes sociales. «Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme», continuó.

Luego apuntó directamente contra De la Cruz por la imprudencia de la jugada: «Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria».

Ahora, el atacante enfocará sus energías en la recuperación con la esperanza de volver a estar disponible para Luis De la Fuente en la recta final del torneo, en caso de que España avance de ronda.

Además, el entrenador recibió otra mala noticia: Yeremy Pino sufrió un esguince acromioclavicular en el hombro izquierdo y también estará varios días fuera de las canchas.