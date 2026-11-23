Comienza la etapa final del calendario deportivo 2026 para Nicolás Jara Lozano, que hoy emprendió viaje rumbo a Buenos Aires con vistas a su participación en los dos torneos UTR a desarrollarse en el Club Náutico Hacoaj de Tigre, sobre polvo de ladrillo.

El neuquino, que días atrás fue noticia tras conocerse que ocupa el 5° puesto del ranking mundial UTR de la categoría +40, disputará por dos semanas consecutivas los últimos torneos del año de dicha categoría.

Luego de ello, el Colo afrontará los torneos Interclubes Bonaerenses de Primera, representando al club Comercio de Buenos Aires y compartiendo equipo con los profesionales Facundo Díaz Acosta y Matías Descotte, entre otros.

La competencia reúne a varios de los mejores tenistas argentinos del momento, como Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Andrés Molteni, además de otros jugadores de primer nivel aunque con menor ranking profesional.

El cierre del año también podría tener una parada en Tres Arroyos, donde Jara Lozano disputará la Copa Costa Sur, un torneo que ganó en las últimas dos ediciones.

El neuquino, que en 2026 alcanzó la final de un torneo UTR 25K en Córdoba y disputó otras tres semifinales, se ubica actualmente en el puesto 49 del ranking mundial abierto del circuito, que reúne a jugadores de distintas edades.

Vale recordar que el circuito UTR (Universal Tennis Rating) funciona como paralelamente al calendario ATP, con torneos en los que participan tanto jugadores con ranking profesional como otros que buscan abrirse camino en el tenis. “Jugar un UTR es casi prácticamente como jugar un challenger de los más chicos, en cuanto a nivel”, contó Jara Lozano hace semanas.

El crecimiento también se refleja en el nivel de los participantes. Según cuenta el Colo, cuando los torneos UTR comenzaron a instalarse en Argentina, a principios del año pasado, todavía eran pocos los jugadores que se inclinaban por esta opción. Hoy, en cambio, la competencia está a la altura de los challengers.