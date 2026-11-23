De acuerdo con el adelanto oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el pago del medio aguinaldo de diciembre 2026, que se deposita de manera conjunta con el haber mensual actualizado en un 2,17% y el bono extraordinario de $70.000, se ejecutará entre el miércoles 9 y el miércoles 23 de diciembre 2026, una vez concluido el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción.

Esta planificación anticipada abarca a tres grandes universos previsionales: Pensiones No Contributivas, jubilaciones mínimas y haberes superiores, mientras el organismo aguarda el cierre de noviembre 2026 para oficializar el calendario restante de asignaciones familiares.

Aguinaldo ANSES para Pensiones No Contributivas y jubilaciones mínimas: fechas de cobro del 9 al 16 de diciembre 2026

Los primeros beneficiarios en recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre, sin computar el bono fijo, serán los titulares asistenciales y quienes perciben el piso previsional básico:

Pensiones No Contributivas (PNC) : se liquidan en una ventana exprés de tres días hábiles: el miércoles 9 de diciembre 2026 cobran los documentos terminados en 0 y 1, el jueves 10 los finalizados en 2 y 3, y el viernes 11 de diciembre 2026 perciben sus haberes todos los DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (totalizando $546.486,53 brutos en invalidez y vejez, y $750.695,05 brutos en madres de siete hijos).

: se liquidan en una ventana exprés de tres días hábiles: el miércoles 9 de diciembre 2026 cobran los documentos terminados en 0 y 1, el jueves 10 los finalizados en 2 y 3, y el viernes 11 de diciembre 2026 perciben sus haberes todos los DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (totalizando $546.486,53 brutos en invalidez y vejez, y $750.695,05 brutos en madres de siete hijos). Jubilaciones y pensiones del primer intervalo (haber mínimo): inician sus acreditaciones el miércoles 9 de diciembre 2026 (DNI 0), continúan el jueves 10 (DNI 1), viernes 11 (DNI 2) y lunes 14 (DNI 3), concentrando tres terminaciones por día en el cierre: martes 15 de diciembre 2026 para DNI 4, 5 y 6, y miércoles 16 de diciembre 2026 para DNI 7, 8 y 9 (alcanzando $750.695,05 brutos, equivalentes a $730.274 netos tras el descuento de PAMI).

ANSES: qué prestaciones cobran en diciembre 2026, cuándo y cuánto

Universo previsional ANSES

(Diciembre 2026) Inicio y cierre de pagos Terminaciones agrupadas en el cierre Monto bruto total con SAC Pensiones No Contributivas (PNC) 9 al 11 de diciembre 2026 Viernes 11: DNI 4, 5, 6, 7, 8 y 9 $546.486,53 / $750.695,05 Jubilaciones y pensiones mínimas 9 al 16 de diciembre 2026 Martes 15 (4-6) y Miércoles 16 (7-9) $750.695,05 Jubilaciones superiores al mínimo 17 al 23 de diciembre 2026 De a dos dígitos por jornada hábil Hasta $4.580.433,07

Cuándo cobran el aguinaldo ANSES los jubilados que superan el mínimo y qué falta confirmar del calendario general

Para los adultos mayores cuyos ingresos previsionales superan el primer intervalo garantizado, las transferencias se realizarán en la semana previa a Navidad: