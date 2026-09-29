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Economía

Billeteras virtuales hoy, 29 de septiembre: con Mercado Pago fuera del podio, cuáles pagan más y cuánto rinden

Las billeteras virtuales ajustaron sus tasas una vez más y con ello se modificó el mapa de rendimientos en los últimos días de septiembre 2026. De acuerdo al ranking, Calfpay ingresó al top 10. ¿Qué ocurrió con Mercado Pago?

Redacción

Por Redacción

Las tasas de Mercado Pago, Carrefour Banco y otras en Argentina

Las tasas de Mercado Pago, Carrefour Banco y otras en Argentina

El mercado financiero cierra el mes en movimiento con nuevas variaciones, impulsando a los ahorristas a buscar las alternativas más rentables para hacer rendir su dinero.

Entre las opciones más elegidas se destacan los plazos fijos tradicionales y las billeteras virtuales, estas últimas muy valoradas por la posibilidad de generar rendimientos diarios.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 29 de septiembre

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen variar con frecuencia, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias al invertir el dinero de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market. Esto permite contar con los fondos siempre disponibles (liquidez inmediata).

Un nuevo relevamiento del sitio trascendo.com evidenció una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de las cuentas remuneradas de estas plataformas.

Los nuevos datos dejaron a Mercado Pago fuera del top 10, quedando el listado conformado de la siguiente manera:

PuestoBilletera / EntidadTasa Anual (TNA)
#1Calfpay 28,00%
#2Banco Bica22,00%
#3Lemon Cash20,60%
#4Cocos Pay20,44%
#5Carrefour Banco20,00%
#6Fiwind (6)20,00%
#7Personal Pay19,35%
#8Ualá (FCI)19,35%
#9Claro Pay19,35%
#10Cencopay19,35%
#11Brubank (3)19,00%
#12Ualá (Uilo) (1)19,00%
#13Naranja X (2)19,00%
#14Montemar pay19,00%
#15Mercado Pago18,98%
#16Taca Taca (4)18,98%
#17Prex18,98%
#18Banco Supervielle17,89%
#19YPF17,24%
#20Banco Galicia17,19%


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El mercado financiero cierra el mes en movimiento con nuevas variaciones, impulsando a los ahorristas a buscar las alternativas más rentables para hacer rendir su dinero.

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