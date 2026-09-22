Escapada a las termas de Copahue con 50% de descuento: cuánto cuestan los tratamientos

En Copahue el paisaje invita a bajar el ritmo. Entre montañas, bosques de araucarias y el volcán Copahue como telón de fondo, el agua termal forma parte de una experiencia que combina naturaleza y bienestar. Y durante los últimos días de septiembre, además, esa escapada tiene un incentivo extra: el Centro Termal Caviahue ofrece 50% de descuento en distintos tratamientos y servicios hasta el 30 de septiembre inclusive.

La propuesta alcanza alternativas pensadas para quienes buscan relajarse, descansar o dedicar unas horas al cuidado personal. Hay masajes, tratamientos faciales y corporales, propuestas de belleza y servicios específicos para aliviar el cansancio.

El Centro Termal Caviahue depende del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten) y propone aprovechar las propiedades del recurso termal en diferentes tratamientos.

La propuesta alcanza alternativas pensadas para quienes buscan relajarse, descansar o dedicar unas horas al cuidado personal.

Entre las opciones promocionadas aparece el Masaje Total, que tiene un valor de $23.000, mientras que el Masaje Local queda en $17.000. Para quienes buscan una experiencia diferente está la Terapia Geotermal, a $25.750.

La propuesta también incluye tratamientos faciales. La Máscara Facial cuesta $19.950 y la Belleza Facial Integral, $26.750. Para el cuidado corporal, la Belleza Corporal Integral tiene un valor promocional de $40.500.

La lista continúa con el Tratamiento Capilar, a $21.500; Spa de Manos, a $27.000; Piernas Cansadas, a $27.000; y Anticelulítico, a $23.250.

Termas, montaña y una escapada diferente

Caviahue-Copahue tiene una particularidad que hace que una visita al centro termal pueda convertirse en algo más que una jornada de spa. La localidad se encuentra rodeada por un paisaje cordillerano donde las araucarias, los cursos de agua y las montañas forman parte de la experiencia.

En esta época del año, además, todavía es posible encontrar nieve en las zonas altas, mientras el pueblo y sus alrededores comienzan a anticipar el cambio de estación.

Así, una escapada puede combinar unas horas de descanso con una caminata, una visita a los paisajes de la zona o simplemente el placer de detenerse frente a la montaña.

Spa termal de Copahue en Neuquén capital. Foto gentileza.

La promoción del Centro Termal Caviahue estará disponible hasta el 30 de septiembre inclusive, con el 50% de descuento aplicado a los tratamientos y servicios incluidos en la propuesta. Una buena excusa para regalarse una pausa antes de que llegue la primavera en toda su dimensión y descubrir, entre aguas termales y montañas, uno de los paisajes más singulares de la cordillera neuquina.