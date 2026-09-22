Quién es Laura Beatriz de Marinis, la jueza que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil

La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz de Marinis, quedó en el ojo del público luego de que frenara la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil tras declararlo inconstitucional. La magistrada ahora podría enfrentar un juicio político por el cual correría riesgo su permanencia en el Juzgado.

Quién es Laura Beatriz de Marinis

Laura Beatriz De Marinis cuenta con una larga trayectoria dentro del sistema judicial. Inició su carrera en la Justicia en 2006, antes de haberse recibido de abogada, y desde entonces fue acumulando cargos en distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

De acuerdo a lo difundido, su último puesto antes de llegar a la judicatura fue el de Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, dependiente de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, cargo que ocupó desde 2017.

En marzo de 2023, se presentó a un concurso de oposición y antecedentes ante la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura. Tras reunir la calificación necesaria, el 19 de diciembre de ese año, prestó juramento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para asumir en el juzgado que actualmente conduce.

El 28 de diciembre de 2023, le tocó intervenir por primera vez en un caso de alto impacto público: la causa contra Carlos Manuel Andrés, el joven que en noviembre de 2021 golpeó brutalmente a Arturo López, un playero de 66 años que trabajaba en un garaje de Monserrat. El agresor estuvo prófugo durante cinco meses y, tras ser atrapado, recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión.

En ese caso, De Marinis dejó sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía Carlos Manuel Andrés desde su condena, bajo el argumento de que llevaba una tobillera electrónica que permitía su geolocalización y le prohibió salir del país. La familia de López recibió la decisión con indignación.

Más allá de los expedientes, la jueza también dejó registro de su visión sobre la justicia penal juvenil en una entrevista que brindó semanas después de la promulgación de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad en Argentina a los 14 años. En aquel entonces, eligió entrar al estudio con la canción “No hay héroes”, de Lali, y la citó para enmarcar su trabajo cotidiano: “A veces el malo no siempre paga, y a veces no es justo nada”. “Los jueces tenemos que trabajar con lo que la ley dice, y a veces nos colocan en esos lugares donde el malo no siempre paga», manifestó.

La situación más reciente que la puso en foco fue su resolución de lunes donde De Marinis consideró que la baja de la edad de punibilidad establecida en la nueva ley resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño. La jueza coincidió con la defensa al manifestar que someter a proceso penal a personas menores de 16 años constituye un retroceso respecto al estándar previo fijado por la derogada Ley 22.278.

La magistrada también incorporó las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en 2018 y en 2024 instó expresamente a la República Argentina a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.

Con información de Infobae