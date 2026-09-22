Pity Álvarez chocó con otro auto en Chacarita y se retiró sin entregar documentación

Cristian “Pity” Álvarez protagonizó este martes un choque con otro vehículo en el barrio porteño de Chacarita. El músico no sufrió heridas y se encuentra en buen estado de salud. En el hecho intervino la Unidad de Flagrancia Norte.

Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un choque durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Chacarita, cuando el auto que conducía impactó contra otro vehículo en una estación de servicio.

El episodio ocurrió en un establecimiento ubicado en la intersección de las avenidas Jorge Newbery y Corrientes. Según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, el músico se encuentra en buen estado de salud y no se registraron heridos como consecuencia del incidente.

Sebastián Queijeiro, abogado defensor del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, explicó que Álvarez tomó el auto durante la madrugada y se fue con el vehículo sin avisar.

Cómo fue el choque que protagonizó Pity Álvarez

De acuerdo con la denuncia realizada por el otro conductor, un joven de 24 años que manejaba un Peugeot 208, el episodio ocurrió cuando intentaba retirarse de la estación de servicio después de cargar combustible.

En ese momento, un Volkswagen Bora habría realizado una mala maniobra y terminó impactando contra el Peugeot, que sufrió daños en las dos puertas y en la parte delantera del lado del acompañante.

El joven relató que descubrió que quien manejaba el otro vehículo era Pity Álvarez cuando se acercó para solicitarle sus datos.

Sin embargo, de acuerdo con su denuncia, el músico se retiró del lugar sin entregarle documentación personal ni los datos correspondientes al vehículo.

La denuncia y la intervención de la Justicia

Tras lo ocurrido, se realizó una consulta en el sistema policial para establecer quién era el titular del Volkswagen Bora involucrado en el choque.

La búsqueda determinó que el vehículo se encuentra registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, nombre completo del músico conocido popularmente como Pity Álvarez.

Por el episodio tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte.

Pese a los daños materiales registrados en el Peugeot 208, ninguna persona resultó herida durante el choque.