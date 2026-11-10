No hubo duelo argentino: Etcheverry se retiró por lesión y Tirante avanzó en el ATP de Estocolmo

La jornada del martes en el ATP 250 de Estocolmo tuvo resultados dispares para los argentinos. Finalmente, no hubo duelo entre argentinos (y platenses): Tomás Etcheverry se retiró por una lesión y no pudo disputar el cruce de octavos de final ante Thiago Tirante, quien avanzó directamente a los cuartos. Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo cayó ante el estadounidense Alex Michelsen y quedó eliminado.

Etcheverry, ubicado en el puesto 29 del ranking mundial y quinto preclasificado, arrastraba una molestia en la pierna izquierda desde su debut. En ese encuentro había derrotado al local Max Dahlin por 6-4, 6-7 (6) y 6-3, pero terminó con un vendaje y no logró recuperarse a tiempo para el cruce ante su compatriota. De esta manera, la lesión también marcó el final de su temporada 2026.

El año tuvo momentos importantes para el platense, que consiguió en febrero el primer título ATP de su carrera al consagrarse campeón del ATP 500 de Río de Janeiro. Además, alcanzó los octavos de final del US Open y llegó a ocupar el puesto 25 del ranking, la mejor ubicación de su trayectoria. Sin embargo, después de su participación en Nueva York acumuló cinco derrotas consecutivas en primera ronda y cerró la temporada con 29 triunfos y 29 caídas.

Tirante, por su parte, aprovechó la baja y se metió entre los ocho mejores del certamen sueco. El actual número 51 del mundo había debutado con una victoria ante el español Jaume Munar (70°), por 7-6 (3) y 6-3. Ahora buscará un lugar en las semifinales frente al ganador del partido de este miércoles entre el noruego Casper Ruud (18°) y el kazajo Alexander Shevchenko (108°).

«Karate Kid», como apodan al tenista de 25 años que dijo presente en la serie de Copa Davis ante Turquía disputada en el Ruca Che de Neuquén, atraviesa la mejor temporada de su carrera. En agosto alcanzó el puesto 42 del ranking y consiguió tres victorias ante jugadores del Top 10: Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati, Ben Shelton en Houston y Taylor Fritz en Montreal.

La otra noticia criolla del día fue la eliminación de Juan Manuel Cerúndolo. El porteño, 54° del ranking, perdió ante el estadounidense Alex Michelsen (35° y sexto preclasificado) por 6-3 y 6-2, luego de una hora y 16 minutos de juego. Así, Tirante quedó como el único representante nacional en competencia en Estocolmo.