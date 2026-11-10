La AFA prepara el anuncio de renovación de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: cuándo será

El acuerdo por la renovación de contrato de Lionel Scaloni en la Selección Argentina ya se dio hace algunas semanas pero la AFA aún no lo confirmó oficialmente.

El gran anuncio se daría en la previa del partido con Uruguay del próximo viernes. La idea es darlo a conocer este jueves en conferencia de prensa.

Como es habitual, el DT hablará con los medios un día antes del encuentro y se aprovecharía ese momento para anunciar la continuidad.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, lo acompañaría en la conferencia. El contrato actual del técnico termina al final de este año.

¡Gringo querido! https://t.co/EoyqiRgMme — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 10, 2026

La renovación sería por dos años hasta la Copa América 2028 con la posibilidad de ampliarlo automáticamente, de común acuerdo, para el Mundial 2030.

Scaloni puso dudas sobre su continuidad cuanto terminó el Mundial 2026 pero con el correr de los meses se convenció de seguir en el cargo que ocupa desde el 2018.

En su ciclo, el entrenador dirigió 105 partidos con 81 victorias, 14 empates y 10 derrotas. Ganó cinco títulos: dos Copas América (2021 y 2024), el Mundial 2022 y la Finalíssima 2022.

Argentina enfrentará a Uruguay el viernes a las 20 en la Bombonera en el primer partido post retiro de Lionel Messi. Luego completará la fecha FIFA el martes 17/11 también a las 20 contra Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.