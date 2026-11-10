Ucrania, Rusia y Estados Unidos abren una nueva ronda de negociaciones por la paz en Abu Dhabi

Ucrania, Rusia y Estados Unidos iniciaron en Abu Dhabi una nueva ronda de negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra. El encuentro, que se extenderá durante dos días, es el primero de este tipo desde febrero y se desarrolla con fuertes diferencias sobre el futuro territorial ucraniano.

Según informó la agencia AFP, las conversaciones están encabezadas por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Las delegaciones buscan avanzar en un entendimiento, aunque las expectativas de un resultado concreto son limitadas.

Rusia exige territorios y Ucrania rechaza ceder zonas ocupadas

Uno de los principales obstáculos es la disputa territorial. Moscú exige que Kiev entregue las zonas de la región de Donetsk que todavía permanecen bajo control ucraniano y advirtió que continuará la ofensiva si no obtiene esa concesión.

Europa reclama participación en las discusiones ante el temor de que Washington y Moscú definan un nuevo esquema de seguridad sin consultar.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, rechazó reiteradamente cualquier retirada territorial como condición para terminar el conflicto. Trump, por su parte, anticipó que Ucrania deberá aceptar modificaciones en sus fronteras: “Terminarán con una Ucrania de una forma un poco diferente”.

La negociación también genera preocupación en Europa, ante la posibilidad de que Washington y Moscú acuerden cambios en la seguridad del continente sin consultar a los países involucrados. Trump anticipó la semana pasada un “acuerdo muy importante” que, según afirmó, “involucrará a toda Europa”.

Europa rechaza quedar afuera de las negociaciones entre Trump y Putin

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, cuestionó la posibilidad de establecer un nuevo esquema de seguridad europeo sin participación de los países del continente. “Para Europa, está claro: no necesitamos establecer una nueva arquitectura de seguridad para Europa”, afirmó.

Zelensky también advirtió sobre un eventual entendimiento entre las grandes potencias que deje de lado a los países europeos. El mandatario utilizó la expresión “Yalta 2.0”, en referencia a la conferencia de 1945 en la que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial acordaron cuestiones sobre el futuro europeo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Por su parte, el negociador ucraniano Rustem Umerov confirmó que representantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, además de funcionarios de la OTAN y la Unión Europea, mantendrán reuniones separadas con la delegación de Kiev en Abu Dhabi.

Rusia, en tanto, busca mantener el formato trilateral de las conversaciones, limitado a Moscú, Kiev y Washington. La delegación rusa está encabezada por Vladimir Medinsky y también incluye al diplomático Sergei Ryabkov, quien había participado en las exigencias de Moscú a Occidente antes de la invasión de 2022.