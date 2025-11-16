No jugó pero está clasificado: River se metió en los playoffs del Clausura de la Liga Profesional

River se aseguró su lugar en los playoffs tras el 1 a 1 entre San Lorenzo y Sarmiento.

River ya se metió en los playoffs del Torneo Clausura 2025 pese a que todavía no jugó su partido de la última fecha. El Millonario se vio favorecido por el agónico 1-1 entre San Lorenzo y Sarmiento y se aseguró un lugar en la próxima instancia del certamen ya que indefectiblemente terminará entre los ocho primeros de su zona.

Además, el equipo de Marcelo Gallardo se vio favorecido por el empate porque, de esta manera, San Lorenzo no lo pasó en la Tabla Anual en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores.

En ese sentido, también celebró River el empate 1-1 que se dio en Mendoza entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra, ya que esa igualdad no le permitió al Malevo superar al Millonario en la Tabla Anual.

River, por su parte, este domingo deberá sumar en Liniers para asegurarse el cuarto lugar de la Tabla Anual y no depender del resultado de Racing en Rosario frente a Newell’s.

El equipo de Gallardo tiene 52 puntos y Racing 50, pero el Millonario tiene una mejor diferencia de gol (+17 contra +12).

En caso de vencer a Vélez, River pasará transitoriamente al tercer puesto (repechaje de Libertadores) con 55 unidades y le trasladará la presión a Argentinos (54 unidades) que jugará en La Plata frente a Estudiantes.

Si River termina cuarto en la Anual, podrá acceder a la Libertadores (repechaje) si Rosario Central, Boca o Argentinos ganan el Clausura y, de esa manera, liberarán un cupo de la tabla acumulada.