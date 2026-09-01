No pudo ser para el neuquino Jara Lozano: cayó en primera ronda en el M15 de Trelew

Nicolás Jara Lozano cayó ante el uruguayo Felipe Aguilar Cardozo y se despidió de la Copa Chubut Deportes M15. (Foto: Gentileza Daniel Feldman - Diario Jornada)

Nicolás Jara Lozano cayó por 6-3 y 6-2 ante el uruguayo Felipe Aguilar Cardozo (1.185 del ranking ATP) y se despidió de la Copa Chubut Deportes M15 en singles. De todas maneras, cerró una semana positiva luego de superar la prequaly y meterse en el cuadro principal.

El neuquino, de 39 años, había tenido un gran recorrido previo en el certamen disputado en el Trelew Tennis Club. El «Colo» derrotó a sus cuatro rivales en la prequaly sin conceder ningún set y consiguió la wild card que le permitió acceder al cuadro principal.

En la primera ronda, se encontró con un rival de jerarquía, que se impuso en dos sets y le impidió al neuquino volver a sumar puntos para figurar nuevamente en el ranking mundial. Más allá del resultado, Jara Lozano dejó buenas sensaciones durante su participación en Trelew y volvió a competir en un torneo de nivel internacional.

Pero la actividad del neuquino todavía no terminó. Este miércoles comenzará su camino en dobles, donde formará pareja con el local Estanislao Lassaga. En primera ronda, ambos se enfrentarán al propio Aguilar Cardozo y Mateo Del Pino.

Así, Jara Lozano tendrá una nueva oportunidad de avanzar en el M15 de Trelew y buscará prolongar su participación en el certamen, esta vez en la modalidad de dobles.