La nueva vida de Donato De Santis tras dejar MasterChef: volvió a sus raíces con una tradición italiana

Después de diez temporadas como una de las caras emblemáticas de MasterChef, Donato De Santis decidió alejarse del reality. A días del regreso del ciclo a Telefe, el chef reapareció conectado con una tradición italiana que lo acompaña desde la infancia.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity tendrá varios cambios, pero uno de los más importantes estará en el jurado. Donato De Santis no formará parte de esta edición y su lugar será ocupado por Maru Botana, quien acompañará a Damián Betular y Germán Martitegui.

La ausencia marca el cierre de una etapa para el cocinero italiano, que durante años se convirtió en una de las figuras más identificadas con el reality gastronómico. Sin embargo, lejos de las cocinas televisivas, Donato parece haber encontrado tiempo para volver a conectarse con otras pasiones y, especialmente, con sus raíces familiares.

Donato De Santis y su regreso a una tradición italiana

En medio de esta nueva etapa profesional, el chef mostró cómo disfruta de la vendimia y la elaboración artesanal de vino, una actividad profundamente ligada a la cultura italiana y también a sus propios recuerdos.

Según publicó Caras, De Santis compartió parte de esta experiencia y dejó ver su entusiasmo por recuperar una costumbre que lo conecta directamente con sus orígenes y con aquellas prácticas familiares que conoció mucho antes de convertirse en una figura de la televisión argentina.

Entre uvas, recipientes y el proceso artesanal, el cocinero mostró una imagen muy diferente a la que durante años ofreció detrás de la mesada de MasterChef. Esta vez no hubo participantes, relojes corriendo ni platos sometidos a evaluación: el protagonista fue el ritual de transformar la uva y mantener viva una tradición.

Una pasión que Donato conserva desde su infancia

La gastronomía de De Santis siempre estuvo atravesada por su historia personal. Nació en Milán y creció en Puglia, en el sur de Italia, en un entorno en el que la comida, los productos de estación y las recetas familiares formaban parte de la vida cotidiana.

Por eso, la vendimia representa mucho más que una actividad gastronómica. Es también una manera de regresar simbólicamente a sus primeros años y recuperar costumbres transmitidas de generación en generación.

La experiencia llega, además, en un momento particular de su carrera: después de años de exposición televisiva, el chef atraviesa una etapa en la que puede dedicar mayor atención a otros proyectos.

Por qué Donato De Santis no estará en MasterChef Celebrity

De Santis había anticipado su decisión de cerrar su ciclo en MasterChef después de participar en diez ediciones del formato argentino. Su salida no estuvo vinculada a una polémica, sino a la necesidad de terminar una etapa después de muchos años dentro del programa.

El chef fue parte fundamental de la identidad del reality desde sus primeras temporadas y compartió diferentes formaciones del jurado hasta convertirse, junto con Germán Martitegui y Damián Betular, en uno de sus rostros más reconocibles.

Ahora, Maru Botana será la encargada de ocupar su lugar en la nueva edición conducida por Wanda Nara.

Mientras MasterChef Celebrity se prepara para volver a la pantalla de Telefe sin él, Donato eligió una escena completamente diferente para esta nueva etapa: menos televisión, más contacto con sus raíces y una tradición italiana que lo devuelve a sus primeros vínculos con la gastronomía.

Con información de Revista Caras