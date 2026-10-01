AUH ANSES octubre 2026: el nuevo tope de ingresos y cuánto se cobra en la Patagonia

Con la entrada en vigor del nuevo piso salarial fijado por la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Trabajo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elevará a $391.200 el tope de ingresos mensual permitido para acceder y conservar la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante octubre 2026.

La actualización del parámetro vinculado a ANSES, atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) según lo estipulado por el Decreto 1602/2009, llega en paralelo con la movilidad del 1,66% formalizada en la Resolución 283/2026, expandiendo el margen de cobertura para los sectores de la economía informal y fijando los flamantes importes de bolsillo, que en Río Negro, Neuquén y el resto del territorio patagónico alcanzan los $162.852 netos por hijo gracias al plus por Zona 1.

ANSES: nuevo tope de ingresos para cobrar la Asignación Universal por Hijo en octubre 2026

El límite económico, que audita ANSES, para habilitar o suspender la liquidación mensual de la Asignación Universal por Hijo se rige por pautas normativas precisas:

Piso fijado en $391.200 : ningún integrante del grupo familiar comprendido en el régimen general de empleo no registrado o monotributo social puede registrar ingresos formales que superen el valor del salario mínimo vigente.

: ningún integrante del grupo familiar comprendido en el régimen general de empleo no registrado o monotributo social puede registrar ingresos formales que superen el valor del salario mínimo vigente. Cruces informáticos periódicos : el organismo previsional cruza de manera automatizada las bases de datos de la AFIP , la Secretaría de Trabajo y el sistema bancario, detectando de forma inmediata altas laborales o acreditaciones que excedan el límite habilitado.

: el organismo previsional cruza de manera automatizada las bases de datos de la , la y el sistema bancario, detectando de forma inmediata altas laborales o acreditaciones que excedan el límite habilitado. Excepciones contempladas por ley : el tope de ingresos no se aplica de manera restrictiva a las trabajadoras de casas particulares (servicio doméstico), monotributistas sociales ni beneficiarios de esquemas de empleo formativo, quienes conservan el derecho al cobro aun percibiendo sus remuneraciones específicas.

: el tope de ingresos no se aplica de manera restrictiva a las trabajadoras de casas particulares (servicio doméstico), monotributistas sociales ni beneficiarios de esquemas de empleo formativo, quienes conservan el derecho al cobro aun percibiendo sus remuneraciones específicas. Hijos con discapacidad: para las familias con menores o adultos a cargo que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), no rige tope de ingresos salarial en el grupo familiar.

ANSES: escala de cobro de la Asignación Universal por Hijo en la Patagonia

Junto con el nuevo umbral económico de ingreso, ANSES aplicará la movilidad mensual del 1,66%, estableciendo una marcada diferencia entre la zona centro del país y las provincias del sur:

AUH por menor en Zona General : el importe bruto asciende a $156.588. Al descontarse la reserva legal del 20% ($31.317,60), el cobro directo en cuenta bancaria queda en $125.270,40.

: el importe bruto asciende a $156.588. Al descontarse la reserva legal del 20% ($31.317,60), el cobro directo en cuenta bancaria queda en $125.270,40. AUH por menor en Zona 1 (Río Negro, Neuquén y Patagonia) : el monto bruto escala a $203.565. Con la retención del 20% ($40.713), la acreditación neta de bolsillo alcanza los $162.852 por cada menor.

: el monto bruto escala a $203.565. Con la retención del 20% ($40.713), la acreditación neta de bolsillo alcanza los $162.852 por cada menor. AUH por hijo con discapacidad en la región : en la Zona 1 , el valor bruto se ubica en $662.822, dejando un cobro en mano de $530.257,60 y un retenido preventivo de $132.564,40 (frente a los $407.890,40 netos de la zona general).

: en la , el valor bruto se ubica en $662.822, dejando un cobro en mano de $530.257,60 y un retenido preventivo de $132.564,40 (frente a los $407.890,40 netos de la zona general). Excepción de retención para primera infancia: aquellos hogares con niños de hasta 4 años inclusive, cuyos chequeos pediátricos y vacunas estén validados ante el Ministerio de Salud, perciben el 100% de la prestación mensual de forma directa, sin sufrir el descuento preventivo del 20%.

Comparativa oficial: Asignación Universal por Hijo ANSES en octubre 2026