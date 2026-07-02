El encendedor que le retuvieron al Cuti Romero y desató las risas de Messi y todo el plantel en un control de seguridad

La risa de Messi por el magiclick que le encontraron al Cuti Romero en su valija.

La Selección Argentina ya se encuentra instalada en Miami, preparándose para el choque decisivo de este viernes ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial. Sin embargo, el traslado desde Kansas estuvo marcado por una escena inesperada durante los rigurosos controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Lejos de la tensión lógica que rodea a una competencia de esta magnitud, el plantel albiceleste vivió un instante de pura complicidad y risas, con Lionel Messi como protagonista principal ante una situación tan insólita como graciosa.

El encendedor de Cuti Romero y la risa del 10

Todo ocurrió cuando los jugadores debieron depositar sus pertenencias para ser escaneadas. Los agentes de seguridad detectaron un objeto inusual en el equipaje de Cristian Cuti Romero: un encendedor de cocina (de esos utilizados para prender hornallas), el cual le fue confiscado de inmediato ante la mirada de todos.

🤣 Las risas de Messi al no esperarse lo que le encuentran al Cuti Romero en la mochila.



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a situación no pasó inadvertida para el capitán. Messi, que esperaba su turno justo detrás del defensor, presenció toda la secuencia y no pudo contener la carcajada. Lejos de molestarse por el trámite, el «10» se dio vuelta buscando la complicidad de Rodrigo De Paul, con quien compartió el momento entre risas antes de seguir con su propio control.

Un clima de grupo inmejorable

La divertida escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, reafirma el excelente clima interno que atraviesa el equipo de Lionel Scaloni.

A pesar de la exigencia del torneo, el grupo mantiene una atmósfera relajada que ayuda a descomprimir la presión de cara al trascendental encuentro en el Hard Rock Stadium, donde buscarán el pasaje a los octavos de final.

a Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio a partir de las 19:00 horas.