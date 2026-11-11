Otra gran noticia en el centenario del club Cipolletti: la construcción del estadio de básquet

Cipolletti atraviesa sus primeros días como club centenario de la mejor manera y en las últimas horas sumó otra gran noticia. A fin de año comenzarán a construir el nuevo estadio de básquet, una obra clave en la gestión de Luca Mancini. El municipio realizará un aporte de 420 millones de pesos para cumplir con otro de los sueños de la entidad Albinegra.

Mancini y el intendente Rodrigo Buteler pusieron la firma en el convenio y en los próximos días comenzarán con las obras. El estadio estará ubicado en la sede central de calle Mengelle, pegado al pasaje Kleppe.

Buteler explicó que este «proyecto no solo beneficiará a los deportistas y socios del club, sino también a toda la comunidad del básquet de Cipolletti y la región, que contará con un nuevo espacio para entrenar, competir y seguir creciendo».

«Para nosotros es un orgullo acompañar a nuestros clubes, ayudarlos a concretar sus sueños y seguir apostando al deporte. Porque cuando los clubes crecen, también crece nuestra ciudad», agregó el intendente, quien estuvo acompañado por Leandro Dómini, titular de Deportes y ex jugador de fútbol de la entidad.

El predio, el techado de la segunda pileta y ahora el básquet

El 15 de octubre, el club Cipolletti cumplió 100 años y el objetivo rodear esos festejos con grandes noticias. Lo cumplieron porque primer se anunció la compra de un predio de 10 hectáreas que potenciará al fútbol; después fue el turno del anuncio del techado de la segunda pileta; y ahora el estadio de básquet.

«Es un proyecto muy bueno, la idea es tener los dos vestuarios, más el de los árbitros, los baños y tribunas a los costados, con una capacidad para 300 personas», explicó Juan Pablo Andreotti, directivo del club, siempre ligado a la disciplina.

Y todo en medio del furor que hay en la ciudad por el gran presente de Cipo en el Federal A. El domingo recibirá a Juventud Antoniana en la revancha de los cuartos de final (ganó 1-0 en la ida) y seguramente hará una Visera repelta.