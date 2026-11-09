Reválida: Cipolletti tuvo variantes, carácter y el domingo hay que «explotar» La Visera

Primero metió y en el final hizo el gol de la victoria. Yago Piro fue uno de los mejores del Albinegro. (Fotos, Pablo Yapura, El Tribuno)

Los 90 minutos de Salta eran vitales para Cipolletti, que sacó un aprobado gigante. No sólo por el resultado (1-0), sino también por el buen rendimiento ante un rival siempre complicado como Juventud Antoniana y en el primer examen después de la dolorosa derrota en la final.

El arranque del Albinegro en el camino de la Reválida lo dejó muy bien parado para la revancha del domingo, porque tiene ventaja deportiva. Pero también les mandó un mensaje a los demás. El equipo de Fabián Enríquez fue el único que ganó de visitante y dejó en claro que la va a pelear hasta el final.

En el medio hay situaciones que invitan a soñar y pasan por las variantes que suele encontrar el DT. Contra Antoniana sorprendió con los ingresos de Fernando Pettineroli y Sergio Ranquehue, antes lo había hecho con Enzo Vallejo y más atrás aún con las diferentes tácticas en defensa. Con 3/5 o con 4, el equipo siempre le encontró la vuelta, casi nunca fue dominado por los rivales y en una instancia como esta, tener variantes es determinante.

Fabián Enriquez mueve fichas y acierta. Con Antoniana sorprendió y el equipo controló el partido.

“La Visera tiene que explotar como en los últimos partidos”, es el pedido de la dirigencia, de cara a la revancha del domingo.

En este inicio de la Reválida, además, mejoró en otra materia: terminó con los once en el campo de juego. No entró en líos, como sí lo hizo su rival, que perdió a su arquero (Facundo Abraham) y a su lateral izquierdo (Ignacio Sanabria) para el desquite de La Visera, del próximo domingo.

Es cierto que recién se dio el paso y que todavía falta la mitad de la historia para estar en semifinales, pero Cipolletti demostró que está vivo y que irá, con todo, por el boleto a la Primera Nacional. Habrá que llenar el estadio, seguir por la misma línea y cerrar la historia con los salteños. De nuevo en la ciudad, el plantel retomará hoy los entrenamientos y además se conocerá la modalidad de la venta de entradas para la revancha.

El clima estaba caldeado con los árbitros, pero los jugadores de Cipo la ligaron y así se fueron del campo de juego.

¿Cómo están las otras llaves de cuartos de final?

Las tres llaves que se pusieron en marcha terminaron con el marcador 1-0, aunque Cipolletti fue el único que mandó el 1 a la derecha y por eso dio un paso clave. En el duelo que abrió el programa, Douglas Haig de Pergamino superó a Racing (Ch) con gol de Martín Schlotthauer a los 47 del primer tiempo; y casi en simultáneo con el Albinegro, Sarmiengo de La Banda hizo lo propio con Alvarado, gracias a la conquista de Axel Ochoa a los 5 del complemento. Las series se definirán en Chivilcoy y Mar del Plata, y a los locales les alcanzará con una victoria para pasar.

La cuarta serie todavía no comenzó: este jueves 12, a las 15:30, Kimberley recibirá a Olimpo, que buscará un negocio para definir la historia en el Carminatti de Bahía Blanca, el martes 17.