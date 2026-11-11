Estados Unidos registró más inflación de la esperada: cómo puede repercutir en los mercados argentinos

Esta semana se revelará cómo fue el comportamiento de los precios durante el décimo mes del año en Argentina, pero antes se supo que el costo de vida en Estados Unidos experimentó un nuevo incremento durante octubre, el mismo impulsado principalmente por los valores del transporte, la vivienda y los gastos esenciales.

Según los datos oficiales publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 0,4%, una cifra que se ubicó por encima de las proyecciones de los analistas económicos que preveían una suba del 0,3%.

La inflación en Estados Unidos y el impacto que podría tener en Argentina

De acuerdo con el reporte difundido por la cadena CNN, los costos vinculados al rubro de vivienda representaron en octubre 2026 casi un tercio del incremento general de los precios. En términos interanuales, la tasa estimada se posición en torno al 4,0%, mientras que la inflación subyacente -medición que excluye de su cálculo los alimentos y la energía por su alta volatilidad- avanzó un 0,3% mensual, sosteniendo el ritmo de los dos meses previos.

Este escenario suma presión sobre las decisiones de política monetaria del Banco Central estadounidense. El registro del mes pasado incrementa las probabilidades de que la Reserva Federal aplique un nuevo ajuste en su tasa de referencia durante su próxima reunión, una suba orientada a contener la dinámica inflacionaria que podría repercutir directamente en Argentina.

Las decisiones que adopta la Reserva Federal suelen tener un impacto directo hacia los mercados financieros internacionales y en particular sobre la economía argentina a través de diversos mecanismos: