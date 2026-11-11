Polémico paso del líder de Vox por la TV española: qué pasó en la entrevista y por qué el conductor pidió disculpas

El famoso conductor de TV española David Broncano realizó una fuerte autocrítica después de una polémica entrevista que le hizo a Santiago Abascal, líder de Vox, en La Revuelta. El presentador reconoció que se sintió incómodo durante el programa y admitió que no pudo manejar el encuentro como acostumbra: “Me arrepiento de muchas cosas”.

Broncano además sostuvo que uno de los puntos que condicionó la entrevista fue la presencia de simpatizantes de Vox en el estudio. Abascal había planteado como requisito llevar su propio público y la producción aceptó. La decisión modificó la dinámica habitual del programa, con aplausos exagerados para el candidato presidencial de derecha y reacciones adversas hacia el conductor.

Qué pasó durante la entrevista de Santiago Abascal con David Broncano

El encuentro estuvo marcado por los cruces políticos y un clima diferente al habitual en el ciclo de humor. Uno de los intercambios se produjo cuando el conductor cuestionó que Vox no participe de los minutos de silencio por víctimas de violencia de género. Abascal respondió: “Yo lo que suelo hacer cuando una persona muere es rezar. El minuto de silencio es una decisión política”.

David Broncano es un famoso conductor de TV española y su programa es líder en franja horaria.

El dirigente también habló sobre inmigración y defendió su postura frente al ingreso de extranjeros desde Marruecos a Ceuta. En ese tramo justificó su expresión “cazar inmigrantes”, otro de los momentos que generó dificultades para Broncano.

David Broncano reconoció errores tras la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta

En declaraciones al canal 6 de España, Broncano reconoció que la entrevista no salió como esperaba. La polémica tuvo repercusión en las redes sociales y también motivó un pedido de disculpas por parte de la producción del ciclo.

“Me arrepiento de muchas cosas. Posiblemente tendría que haber utilizado más la comedia, como hago siempre. Pero era complicado. Había mucha gente que me decía que con los políticos no hagamos bromas”, explicó Broncano.

España se encamina para las elecciones generales el próximo domingo 29 de noviembre. Santiago Abascal es candidato por VOX, partido de derecha.

El conductor comparó el encuentro con las entrevistas anteriores a dirigentes políticos como Pedro Sánchez, Irene Montero y Gabriel Rufián. Según reconoció, esas conversaciones habían sido más animadas y consideró que con Abascal no estuvo a la altura.

“Estuve incómodo sí, pero conmigo mismo. O sea, digamos que me sacó un poco”, admitió al referirse a la presión que sintió durante el programa.

También señaló que la presencia de simpatizantes de Vox tuvo un efecto directo en el desarrollo de la conversación. “Pensaba que era buena idea, pero la he cagado”, reconoció sobre la decisión de aceptar que el dirigente llevara público propio.

La presencia de militantes de Vox condicionó el clima de la entrevista televisiva

Broncano explicó que las reacciones de los asistentes dificultaron sus intervenciones. Apuntó a que cada frase de Abascal recibía aplausos, mientras que sus respuestas eran recibidas con silbidos, murmullos o silencio.

“Cuando me di cuenta de que había generado un ambiente raro y que había generado una situación que creo que no merece una entrevista a la respuesta del político y demás, bueno yo mismo me tiré toda la entrevista diciendo la he cagado, me he equivocado”, sostuvo.

La producción de La Revuelta también se expresó públicamente después de las repercusiones del programa. Este martes publicó un mensaje en la red social X en el que pidió disculpas a los espectadores.

Santiago Abascal también opinó sobre el desempeño del conductor de La Revuelta

El líder de Vox dio su versión sobre lo ocurrido durante el programa. Consultado por la entrevista, consideró que Broncano había estado incómodo y que no pudo desarrollar el formato habitual de La Revuelta.

“Creo que Broncano lo pasó mal, lo pasó mal y no hizo un programa como los que suele hacer”, afirmó. Además, sostuvo que el conductor estaba preocupado por la reacción de su propio público y por las críticas que podía recibir. “Yo creo que él estaba preocupado, pero no por mí, no porque me temiera a mí. Estaba preocupado por temor a los suyos, porque había recibido mucha presión”, expresó.