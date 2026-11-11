Por qué el papa León XIV usó una túnica celeste y blanca en Luján: su vínculo con la liturgia y la virgen patrona de Argentina

Durante la última misa del papa León XIV en Argentina hubo un detalle que llamó la atención. El color de su túnica. El Sumo Pontífice eligió una vestimenta de color celeste y blanco, que coincide con los colores del manto de la Virgen de Luján, patrona del país.

Hay alrededor de 2 millones de personas en la celebración religiosa.

Por qué el papa León XIV usó una túnica especial

Luego de descender del papamóvil, el líder religioso utilizó una túnica celeste y blanco para presidir la misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Evoca el manto de la Virgen de Luján, patrona del país. Además tiene su imagen. También, coincide con los colores de la bandera argentina.

En la liturgia católica, el celeste es además un color empleado para celebraciones de advocaciones marianas.

Con motivo de la visita del Sumo Pontífice, la imagen del milagro, se descendió y se expone frente al público. «Mi recuerdo se dirige de manera especial al papa Francisco que siempre llevó a la patroncita morena en su corazón», dijo León XIV en su homilía.

Visita del papa León XIV a Argentina: el milagro y el origen de la Virgen de Luján

La devoción que congregará a millones de fieles frente a la Basílica de Luján encuentra sus cimientos en una tradición colonial documentada por la Iglesia: