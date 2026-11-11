Por qué el papa León XIV usó una túnica celeste y blanca en Luján: su vínculo con la liturgia y la virgen patrona de Argentina
Ante una multitud, el Sumo Pontífice se despide del país con una misa frente a la Basílica de Luján. Un detalle que llamó la atención fue los colores de su vestimenta.
Durante la última misa del papa León XIV en Argentina hubo un detalle que llamó la atención. El color de su túnica. El Sumo Pontífice eligió una vestimenta de color celeste y blanco, que coincide con los colores del manto de la Virgen de Luján, patrona del país.
Hay alrededor de 2 millones de personas en la celebración religiosa.
Por qué el papa León XIV usó una túnica especial
Luego de descender del papamóvil, el líder religioso utilizó una túnica celeste y blanco para presidir la misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Evoca el manto de la Virgen de Luján, patrona del país. Además tiene su imagen. También, coincide con los colores de la bandera argentina.
En la liturgia católica, el celeste es además un color empleado para celebraciones de advocaciones marianas.
Con motivo de la visita del Sumo Pontífice, la imagen del milagro, se descendió y se expone frente al público. «Mi recuerdo se dirige de manera especial al papa Francisco que siempre llevó a la patroncita morena en su corazón», dijo León XIV en su homilía.
Visita del papa León XIV a Argentina: el milagro y el origen de la Virgen de Luján
La devoción que congregará a millones de fieles frente a la Basílica de Luján encuentra sus cimientos en una tradición colonial documentada por la Iglesia:
- El prodigio del río Luján en 1630: una comitiva que trasladaba dos bultos con representaciones marianas encargadas desde Santiago del Estero no logró que los bueyes movieran el carruaje en la estancia de Rosendo, comprobando que los animales solo reanudaban la marcha cuando se retiraba la pequeña caja con la Inmaculada Concepción.
- El cuidado fiel del Negro Manuel: Manuel, joven africano esclavizado que integraba la caravana, custodió la imagen durante décadas, consagrando su existencia a encender las lámparas del oratorio y avanzando hoy en su causa canónica hacia los altares.
- La donación de tierras de Ana de Matos: hacia 1682, la hacendada formalizó la cesión de los terrenos donde comenzó a levantarse el santuario definitivo, permitiendo el trazado del pueblo y asegurando un espacio propio para la veneración comunitaria.
- Una joya de arcilla protegida por plata: la pequeña imagen original, modelada en terracota cocida en el valle paulista de Paraíba, mide apenas 38 centímetros y fue recubierta en 1904 por una coraza de plata para frenar el desgaste del tiempo, vestida siempre con su manto celeste y blanco.
- La monumental obra de Salvaire y Courtois: impulsada por el padre Jorge María Salvaire en 1890 y proyectada por el arquitecto francés Ulderic Courtois, la basílica insumió más de cuatro décadas de construcción, exhibiendo dos torres de 106 metros de altura, mármoles de Carrara, campanas milanesas y vitrales traídos desde Burdeos.
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