El capitán xeneize y el goleador festejan la conquista de la Sudamericana.

Boca le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se consagró campeón de la Copa Sudamericana, rompiendo una sequía de 18 años sin conquistas internacionales. La última había sido en 2008, cuando se quedó con la Recopa Sudamericana contra Arsenal de Sarandí.

De esta manera, el Xeneize estiró su diferencia en la cima de títulos tanto locales como internacionales entre los equipos del fútbol argentino. El club de la Ribera ahora acumula 76 estrellas, que se dividen en 53 torneos domésticos y 23 fuera del país.

¡ASÍ LEVANTÓ LA COPA PAREDES! El capitán de Boca lideró el tradicional festejo tras la consagración en Barranquilla. CONMEBOL #Sudamericana https://t.co/QbfB3lJzav November 22, 2026

Contabilizando desde el inicio de las competencias Conmebol en 1960, el Xeneize llegó a los 19 títulos internacionales al cortar la racha negativa que inició desde la obtención de la Recopa Sudamericana 2008; en la cual venció a Arsenal de Sarandí con un global de 5-3 a su favor.

El abrazo de Merentiel con Paredes y Aranda en la final de la Sudamericana

🫂 UFF, ESTE ABRAZO DE #MERENTIEL CON #ARANDA Y #PAREDES 💙💛💙 https://t.co/F1WcAliTdQ — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) November 22, 2026

El capitán xeneize, Leandro Paredes, que fue reemplazado promediando el segundo tiempo, se mostró feliza por una nueva conquista de Boca en pocos días, tras la consagración reciente como el mejor de la tabla anual de la Liga Profesional.

Ahora, el líder de Boca sumó el segundo título desde su vuelta a la institución azul y oro. “Es una felicidad absoluta, por todo lo que significa dar una vuelta después de tanto tiempo. Es un sueño cumplido. Volví para esto”.

El campeón del mundo con la Albiceleste también destacó lo siguiente: “Desde chiquito me inculcaron eso. Ganar todo lo posible. Amo ganar, amo competir y la verdad es que tuve la chance de conseguir muhcas cosas en estos años”.

Otro que vivió su momento de consagración en final ante Atlético Mineiro fue Miguel Merentiel. El delantero uruguayo tuvo una chance inmejorable en el inicio de la final y no pudo convertir.

Luego tuvo su revancha al convertir el segundo tanto del Xeneize que aseguró la conquista de la Sudamericana en Barranquilla.

“Más tranquilo, porque si me quedaba con la jugada del primer tiempo, la iba a pasar mal. Estoy muy agradecido a toda esta gente, que nos acompañó de manera impresionante”, aseguró Merentiel.

Al mismo tiempo dejó en claro que: “ahora nos toca disfrutar y quiero agradecerle a todos los chicos que son increíbles”.