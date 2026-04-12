Patagonia Run en fotos: el retrato de una carrera inolvidable

Como fotógrafo, he tenido la suerte de cubrir eventos emocionantes, pero el Patagonia Run es algo especial. La combinación de la belleza natural de la Patagonia y la adrenalina de la competencia es una receta para una experiencia inolvidable.

Patagonia Run: las mejores fotos de una experiencia única por Alejandro Carnevale

Durante cinco días, pude capturar lo emocionante de esta carrera única, que llevó a más de 6 mil corredores a través de los senderos de montaña, bosques, valles, arroyos y lagos de la región. La organización fue impecable, y el clima se puso de nuestro lado, con días soleados y temperaturas ideales para correr,caminar o en mi caso fotografiar la carrera.

Patagonia Run: La experiencia de sentirse parte

Recuerdo cuando los corredores se lanzaron a la carrera. La emoción era palpable, y mi cámara no paraba de disparar. La adrenalina de los corredores era contagiosa, y yo me sentí como parte de la carrera, capturando cada momento de la acción.

A lo largo de los días, pude seguir a los corredores a través de los diferentes tramos de la carrera. Vi la alegría en sus sonrisas. Y, por supuesto, pude capturar la belleza natural de la Patagonia, con sus montañas majestuosas, sus bosques frondosos y sus lagos cristalinos.

El Patagonia Run es más que una carrera, es una experiencia que te deja sin aliento. Es un desafío que te hace sentir muchas emociones, y que te hace apreciar la belleza del mundo que nos rodea. Y, como fotógrafo, es un privilegio poder capturar esa esencia y compartirla .

Espero que disfruten de estas imágenes, que he seleccionado para que puedan revivir la emoción de la Patagonia Run. Cada una de ellas es un recuerdo de un momento único, un momento que nunca se olvidará.