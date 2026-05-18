Con Javier Milei al margen: cómo escaló la interna entre Santiago Caputo y Martín Menem en redes sociales

La interna libertaria no tiene tregua. Tras los chispazos en torno a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno expuso una nueva fractura luego de que el asesor presidencial Santiago Caputo acusara públicamente al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de operar en su contra desde las sombras en redes sociales. El riojano evita la confrontación y el presidente Javier Milei se muestra al margen de la pelea, que trasciende el mundo virtual.

La disputa explotó el fin de semana en X, donde Caputo acusó a Menem de estar detrás de una cuenta anónima (@PeriodistaRufus) que difundía mensajes en contra suyo y del Gobierno. El asesor demostró cómo una de las publicaciones, que incluía un video de Instagram, dirigía hacia la cuenta oficial de Menem. Cuando la polémica escaló, el perfil secreto fue eliminado.

“Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”, disparó Caputo, quien también replicó un mensaje que decía: “No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera”.

La referencia era clara: más allá de Menem, los dardos apuntaron de lleno a “el Jefe”, Karina Milei, quien viene acumulando poder dentro de lo que alguna vez fue el “triángulo de hierro”.

Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos. — Santi C. (@slcaputo) May 16, 2026

La versión de Martín Menem y el contrataque de «Las Fuerzas del Cielo»

La pelea no parece ser una más de las que acostumbra el universo libertario en redes sociales. Por eso es que, según trascendió, hubo funcionarios que pidieron la intervención directa de Javier Milei. Pero el presidente aún no se pronunció al respecto y sigue adelante con su agenda: este lunes dio una clase en la Universidad de San Andrés y este martes disertará en el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires).

Menem (quien reaparecerá en la sesión convocada para este miércoles en Diputados) asimila los golpes y eligió no responder públicamente para no avivar el fuego amigo, aunque sí dio explicaciones en privado. Lo hizo mediante un largo mensaje en el grupo de WhatsApp del bloque oficialista, donde habló de “un error involuntario del CM (Community Manager) de reenviar un link”.

“La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random (creo que era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionada y que nos odia como gobierno. Lo único importante del link es que tiene mi nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante”, se defendió.

Y agregó: “Lo que si llama la atención es que esa cuenta de X que compartió el link de Instagram putea a nuestro gobierno o a algunos funcionarios en días anteriores. El link de Instagram copiado y pegado, y luego abierto desde Safari (iPhone) o Google (Android), aparecerá siempre de Martín Menem ¿Que quiero decir con esto? Que se podría haber multiplicado hasta el infinito y siempre aparecería mí nombre. O sea, una canallada de algún mala leche”.

Caputo contraataca con el ejército virtual de Las Fuerzas del Cielo. Uno de los referentes de la agrupación, el influencer Daniel Parisini (@GordoDan_) sacó a la luz otras publicaciones sospechosas de la cuenta @PeriodistaRufus.

Según mostró, ese usuario informó un día antes que Menem levantaría una sesión de manera abrupta, y que Juan Bautista Mahiques sería nombrado como ministro de Justicia. Dos hechos que finalmente ocurrieron.

“Rufus no era la cuenta de un simple CM”, posteó el “Gordo Dan» en respuesta a Menem, y remató: “Un abrazo gigante a todos y recuerden: no se metan a hacer cosas que no saben hacer y menos si es para hacerse los pijas con todo el mundo”.

Creo que este es el más revelador de todos. La ingambeteable. La ineludible. Y ahora tiene sentido que deliren operaciones por todos lados. Que el gagá de Macri, que Marra, que Pato, que Kukarruel, y no sé quién pija más. Es porque ellos SON la operación. https://t.co/X2xxA9Jp4Z — ASB (@GordoLeyes) May 17, 2026

La pulseada de fondo entre Caputo y Karina también sumó otro capítulo días atrás, vinculado al área de inteligencia. Santiago es quien maneja la estructura de la SIDE, pero la semana pasada la secretaria general de Presidencia puso un pie en ese terreno al colocar al diputado Sebastián Pareja, armador libertario en provincia de Buenos Aires, como titular de la comisión bicameral que controla el presupuesto de inteligencia y el accionar de sus agentes.

Como contrapartida, Caputo salió a exaltar su poder y auspició una reunión de trabajo entre el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, y el canciller Pablo Quirno, que tuvo lugar este lunes en medio de la polémica. “Trabajamos codo a codo entre todas las áreas del Estado para fortalecer una gestión pública más moderna, eficiente y coordinada, en línea con las prioridades impulsadas por el Gobierno Nacional”, publicó el ministro de Relaciones Exteriores.

El enfrentamiento entre el “caputismo” y el “karinismo” no hizo más que profundizar el desorden interno que quedó expuesto días atrás de la mano de Patricia Bullrich. La jefa del bloque oficialista en el Senado fue la primera que se animó a desafiar a la secretaria general de Presidencia al reclamarle públicamente a Adorni que apure la presentación de su declaración jurada para despejar las dudas sobre su patrimonio.