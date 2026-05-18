La radioafición no pasa de moda: Roca propone un nuevo curso para conocer este universo que conecta con el mundo

Aunque internet y más acá en el tiempo, la Inteligencia Artificial, cambió las formas de las comunicaciones, la radioafición mantiene su histórico encanto: ese poder de lanzar una señal al aire y escuchar una respuesta desde miles de kilómetros usando solo ondas de radio y una antena. Es una actividad que viene desde fines del siglo XIX y principios del XX, casi al mismo tiempo que las primeras experiencias de radio. En la actualidad, se estima que hay aproximadamente 13 mil radioaficionados con licencia vigente en Argentina y en la región patagónica se podrían contabilizar entre 1.500 y 3.000 radioaficionados activos, entre jóvenes y adultos.

Y en esta región hay un claro ejemplo, que merece se parafrasee la frase famosa de El Eternauta: «lo viejo funciona» en todas las generaciones. El Radio Club General Roca, con casi cinco décadas de presencia en la actividad, logró posicionarse con socios de entre 50 y 60 años, pero también con un 5% de jóvenes y niños. Y como muestra basta un botón: Bianca Montenegro, de 23 años y Nassim Sapag, quien obtuvo su licencia con apenas 9 años y fue presentado como el radioaficionado más joven del país.

Y en esta búsqueda de sostener esta actividad, el Radio Club General Roca redobla este año la apuesta y anunció que se encuentra abierta la preinscripción para una nueva edición del Curso de Nuevos Radioaficionados, que comenzará en julio y tendrá una duración de tres meses. La propuesta será presencial, con encuentros todos los sábados, y está destinada a personas a partir de los 9 años, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

Como parte de la convocatoria, la institución realizará una charla informativa abierta el próximo sábado 6 de junio a las 18, en su sede de Formosa 1019 de la ciudad, destinada a quienes deseen conocer más sobre la actividad y el contenido del curso. Si te interesa integrar este mundo podes enviar un WhatsApp al +549298 4130920.

De qué se trata este mundo

La actividad de los radioaficionados combina comunicación, técnica, experimentación y también un fuerte espíritu comunitario. Un radioaficionado es una persona autorizada para operar equipos de radio y comunicarse con otros operadores del mundo usando distintas bandas de frecuencia.

Muchos avances técnicos de las comunicaciones inalámbricas surgieron justamente de aficionados experimentando desde sus casas o talleres. Durante décadas, hablar por radio con gente de otros paises era algo fascinante.

Pero también tuvieron un fin comunitario que fue de importancia vital. En terremotos, inundaciones o apagones, cuando internet o la telefonía caían, muchas veces los radioaficionados lograban mantener comunicaciones básicas. Eso ocurrió en distintos desastres naturales en países como Chile, Japón o Argentina.

En este país la actividad tiene mucha tradición. El prefijo más conocido es “LU”, y existen radioclubes históricos donde la gente aprende electrónica, operación y reglamentación. Incluso en muchas ciudades patagónicas la radioafición tuvo un rol importante para comunicar zonas aisladas antes de la expansión de internet y la telefonía moderna.

Otro dato es el uso del código Morse. Aunque ya no es obligatorio en muchos países, sigue siendo valorado porque permite comunicaciones a enormes distancias con muy poca potencia.

En la Patagonia, esta actividad está ligada a rescates, comunicaciones de emergencia, rallys, actividades de montaña y contactos de larga distancia aprovenchando las condiciones geográficas del sur del país.

El Radio Club General Roca fue una de las instituciones históricas que tuvo participación en las comunicaciones de emergencia, en la formación de nuevos operadores, en el apoyo durante la Guerra de Malvinas y en el desarrollo de actividades técnicas y educativas en el Alto Valle.