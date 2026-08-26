Deudas bancarias y tarjetas: cómo consultar gratis tu historial en el Banco Central con CUIT o CUIL

La Central de Deudores del BCRA es una plataforma pública que consolida el registro de préstamos bancarios.

En un contexto donde la morosidad del sistema financiero alcanzó el 12,8% según el último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), conocer el historial crediticio personal se convirtió en una herramienta clave. Los atrasos en tarjetas de crédito, créditos personales o servicios no solo generan intereses, sino que impactan de forma directa en la calificación que evalúan bancos, billeteras virtuales y propietarios antes de autorizar financiamiento o cerrar un contrato de alquiler.

Para verificar qué información registran las entidades financieras, detectar irregularidades o comprobar si una deuda cancelada sigue figurando activa, existen herramientas públicas y privadas de acceso 100% gratuito mediante el número de CUIT o CUIL.

Cómo consultar la Central de Deudores del Banco Central

La Central de Deudores del BCRA es una plataforma pública que consolida el registro de préstamos bancarios, consumos de tarjetas de crédito y cheques rechazados del sistema formal durante los últimos 24 meses. Para acceder al portal de BCRA se puede ingresar desde acá.

Ingresar al sitio web oficial del Banco Central (sección Central de Deudores).

Colocar el número de CUIT, CUIL o CDI sin guiones ni espacios.

El sistema emitirá al instante un reporte que detalla qué entidad bancaria o financiera informó la deuda, el monto adeudado y la categoría asignada.



Qué significa la escala de calificación del 1 al 6

El BCRA clasifica a cada usuario en una escala numérica que mide el nivel de cumplimiento y los días de atraso en los pagos:

Situación 1 (Normal): Pagos al día o con demoras que no superan los 31 días.



Pagos al día o con demoras que no superan los 31 días. Situación 2 (Riesgo bajo): Atrasos menores en la cancelación de cuotas (entre 31 y 90 días).



Atrasos menores en la cancelación de cuotas (entre 31 y 90 días). Situación 3 (Riesgo medio): Dificultades o problemas transitorios en el cumplimiento (entre 90 y 180 días de atraso).



Dificultades o problemas transitorios en el cumplimiento (entre 90 y 180 días de atraso). Situación 4 (Alto riesgo): Elevada probabilidad de incobrabilidad (mora de entre 180 y 360 días).



Elevada probabilidad de incobrabilidad (mora de entre 180 y 360 días). Situación 5 (Irrecuperable): Deudas consideradas incobrables (más de un año de mora o clientes en quiebra).



Deudas consideradas incobrables (más de un año de mora o clientes en quiebra). Situación 6 (Irrecuperable técnica): Obligaciones catalogadas como incobrables por disposiciones técnicas o liquidación de la entidad.

Contar con una calificación desfavorable (situaciones 2 a 6) incrementa el costo de financiamiento al aplicar tasas más altas, reduce los montos aprobados e incluso inhabilita compras en cuotas o la apertura de cuentas corrientes.

Veraz y Nosis: cómo solicitar los reportes privados gratis por ley

Además de la base del Central, los burós de crédito privados reúnen información complementaria, incluyendo deudas con casas comerciales, telefonía móvil y prestadores de servicios fuera del circuito bancario.

Bajo el amparo de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (derecho de acceso), todo ciudadano tiene derecho a exigir su reporte completo de manera gratuita una vez cada seis meses:

Veraz (Equifax): El informe se puede tramitar sin costo vía telefónica o mediante el portal web de la compañía, completando la validación de identidad para recibir el documento por correo electrónico.



El informe se puede tramitar sin costo vía telefónica o mediante el portal web de la compañía, completando la validación de identidad para recibir el documento por correo electrónico. Nosis: Permite acceder a los antecedentes propios de forma directa registrándose en la aplicación móvil Mi Nosis o desde su plataforma digital.

Qué hacer si figura una deuda incorrecta o ya saldada

Cuando una obligación ya fue cancelada pero continúa figurando en los padrones, o en casos de error administrativo, el titular debe iniciar el reclamo formal: