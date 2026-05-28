Play offs confirmados en la Liga Federal de básquet: ganó Regina y acomodó todos los cruces

Atlético Regina superó a Independiente de Neuquén por 69-59 y con este resultado quedaron confirmados los cruces de play offs en la división Sur de la Liga Federal de básquet. El duelo, que se disputó en La Calderita, fue el adelanto de la última fecha de la fase regular y terminó por definir las llaves porque las posiciones del 1 al 8 ya no sufrirán modificaciones.

El Albo se apoderó del 6° puesto y por eso se las verá con Centro Español (3). El Rojo neuquino, dueño del 2, irá con Deportivo Roca (7); ya estaba definido el duelo Club Plottier (4)-Pacífico (5) y se confirmó el clásico de los extremos entre Pérfora (1), el mejor del Sur, y Petrolero Argentino (8). Jugarán al mejor de tres, con ventaja de localía para los mejor ubicados y los cuatro ganadores se medirán en las siguientes instancias con rivales de otras zonas (Centro o Metro).

Así quedaron los play offs

Pérfora (1) vs. Petrolero Argentino (8)

Independiente (2) vs. Deportivo Roca (7)

Centro Español (3) vs. Atlético Regina (6)

Club Plottier (4) vs. Pacífico (5)

Pérofra y Petrolero Argentino se verán las caras en el clásico de Plaza Huincul. (Archivo)

Versión mejorada del Albo

Atlético Regina mostró evolución en su juego y logró un triunfo importante de cara a los play offs. Luego de una temporada irregular, con cambio de DT incluido, era clave sumar confianza y lo hizo en la recta final de la etapa regular. Arrancó mejor el Rojo (18-11), pero el local lo dio vuelta con un categórico 19-8 y a partir de ahí controló el partido.

Veronesi fue el máximo anotador de Independiente en La Calderita. (Prensa Atlético Regina)

Los neuquinos llegaban con una mínima chance de terminar como líderes (debían ganar y que el viernes pierda Pérfora), pero finalmente el festejo fue de los dueños de casa, que tuvieron como mejores nombres a Martín Fagotti (17 puntos), Germán Frencia (13 más 10 rebotes) y Juan María Borghese (12). En la visita sobresalieron Gino Veronesi (12), Drazen Sinigoj (11) y Mateo Isolabella (9 y 9 rebotes).

Con todo definido, el viernes se cerrará la fase regular. Los partidos serán Pérfora-Club Plottier (a las 21), Petrolero vs. Centro Español (21) y Deportivo Roca-Pacífico (22).