Aunque es conocido por su uso en la cocina, el laurel también ocupa un lugar destacado en las tradiciones populares y los rituales asociados al bienestar emocional.

Una de las prácticas que despierta curiosidad consiste en colocar una hoja de laurel seca debajo de la almohada antes de dormir. El objetivo es crear un ambiente de serenidad, liberar las tensiones acumuladas durante el día y favorecer la relajación.

Su aroma característico se debe a la presencia de compuestos naturales como el cineol, el pineno y el linalool, utilizados en distintas prácticas de aromaterapia.

Qué significa poner una hoja de laurel debajo de la almohada

Desde la antigüedad, el laurel estuvo asociado con la victoria, la sabiduría y la prosperidad. Con el paso del tiempo, también se incorporó a diferentes rituales de protección y renovación energética.

Según las creencias populares, colocar una hoja debajo de la almohada permitiría:

Atraer la buena suerte y la prosperidad.

Alejar las energías negativas.

Favorecer la tranquilidad emocional.

Estimular la intuición y los sueños reveladores.

Generar una sensación de protección durante la noche.

Más allá de su significado espiritual, su fragancia herbal puede resultar agradable para quienes buscan crear una atmósfera relajante en el dormitorio.

Cómo realizar el ritual del laurel antes de dormir

Para incorporar esta costumbre a la rutina nocturna, solo se necesita seguir unos sencillos pasos:

Elegir una hoja de laurel seca, entera y en buen estado. Colocarla dentro de una pequeña bolsita de tela. Ubicarla debajo de la almohada antes de acostarse. Dedicar unos minutos a respirar profundamente y pensar en una intención positiva. Renovar la hoja cuando pierda su aroma.

¿El laurel ayuda a dormir mejor?

Si bien su fragancia puede contribuir a generar una sensación subjetiva de bienestar, no existe evidencia científica concluyente de que colocar laurel debajo de la almohada mejore la calidad del sueño o combata el insomnio.

Para favorecer un descanso reparador, es recomendable mantener horarios regulares, evitar las pantallas antes de acostarse y procurar que el dormitorio permanezca fresco, oscuro y silencioso.

El ritual del laurel puede incorporarse como un gesto simbólico de desconexión y cuidado personal, sin sustituir los hábitos saludables ni los tratamientos médicos.