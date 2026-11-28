Un avance científico argentino podría abrir nuevas posibilidades en la detección temprana de enfermedades neurológicas. Investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrollaron una herramienta de inteligencia artificial capaz de identificar señales de deterioro cognitivo leve mediante el análisis de los movimientos del mouse de una computadora.

El sistema, denominado cTMT, ofrece resultados en apenas diez minutos y fue evaluado en el Departamento de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista científica Scientific Reports y difundidos este viernes 27 de noviembre por el organismo científico argentino.

Cómo funciona la inteligencia artificial que detecta señales de deterioro cognitivo

El desarrollo se basa en una prueba neuropsicológica tradicional que consiste en conectar números y letras siguiendo determinadas secuencias.

Los investigadores trasladaron este ejercicio a una plataforma digital que permite analizar diferentes variables:

La velocidad y aceleración de los movimientos.

Las pausas durante la resolución de las consignas.

Los cambios de dirección del cursor.

Las desviaciones respecto del recorrido más directo.

Los tiempos de reacción.

A partir de estos datos, los algoritmos de inteligencia artificial identifican patrones de movimiento que podrían estar asociados con alteraciones cognitivas.

Una de las principales ventajas es que el procedimiento no requiere equipamiento tecnológico especializado.

Qué revelaron las pruebas realizadas por los científicos argentinos

La investigación contó con la participación de 74 adultos mayores: 41 con deterioro cognitivo leve y 33 sin esa condición.

Al combinar los movimientos del mouse con información demográfica, el sistema alcanzó un rendimiento cercano al de las evaluaciones neuropsicológicas convencionales.

El equipo también avanzó en la validación de una versión en línea del procedimiento con una muestra inicial de 450 personas de la población general.

Sin embargo, los investigadores señalaron que todavía será necesario realizar estudios con grupos más amplios y diversos.

Por qué es importante detectar a tiempo el deterioro cognitivo

El deterioro cognitivo leve puede manifestarse mediante dificultades en la memoria, la atención, el lenguaje y otras capacidades mentales.

Si bien no siempre evoluciona hacia una demencia, constituye un factor de riesgo para enfermedades como el Alzheimer.

La posibilidad de contar con herramientas digitales de bajo costo podría facilitar el acceso a evaluaciones preliminares, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros de salud.

Los científicos aclararon que el sistema no reemplaza una consulta médica ni permite establecer un diagnóstico por sí solo. Su objetivo es funcionar como una alerta temprana que favorezca la consulta oportuna con un especialista.