El fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre la explotación petrolera en las Islas Malvinas provocó una respuesta inmediata de Argentina. Desde Buenos Aires cuestionaron la decisión, aunque destacaron que el organismo reconociera la existencia de una «disputa de soberanía». Londres, por su parte, celebró el resultado reclamando que Argentina «respete el derecho de los habitantes de las islas» a decidir su futuro.

Las dos posiciones fueron difundidas a través de comunicados oficiales. La Oficina del Presidente sostuvo que la resolución no representa la «última» instancia del reclamo argentino y el Gobierno pidió un tratamiento urgente y sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Malvinas: el Gobierno argentino cuestionó el fallo del Tribunal del Mar

El Ejecutivo argentino puso el foco en uno de los puntos del pronunciamiento que consideró favorable a su posición: el reconocimiento de la disputa de soberanía. La Casa Rosada resaltó que ese reconocimiento se produjo en «una votación no unánime» que contradice la postura británica de negar la controversia territorial.

Además, la Presidencia cuestionó el alcance de esa decisión y aclaró que la presentación argentina no buscaba que el organismo resolviera la soberanía del archipiélago. «La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido», sostuvo.

«La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve», agregó el Gobierno.

El Gobierno de Milei anticipó que avanzará con otra instancia arbitral por Malvinas

Pese al rechazo del pedido de medidas provisionales, la administración nacional aseguró que continuará con su estrategia jurídica. Indicó que respetará la resolución, aunque remarcó que está limitada a una fase inicial y que no resuelve el fondo de la controversia ni determina la competencia de un futuro Tribunal Arbitral.

«Esta decisión no es la última palabra», advirtió la Oficina del Presidente. Además, informó que Argentina solicitará las medidas que considere necesarias para preservar sus derechos.

El Tribunal del Mar resolvió este sábado que no tiene jurisdicción, en esta etapa preliminar, para ordenar las medidas solicitadas por Argentina. El pedido buscaba frenar la explotación de recursos naturales vinculada al proyecto petrolero Sea Lion.

«La decisión del Tribunal del Mar de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales. El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir esa explotación. En este sentido, en el día de ayer se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones a nuestro marco jurídico vigente», indicaron. «Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas», agregó el comunicado.

Milei pidió que Diputados sancione la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

En el mismo pronunciamiento, el Presidente pidió a la Cámara de Diputados que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Para el Ejecutivo, la iniciativa permitirá contar con «herramientas» para reforzar la protección de los derechos argentinos sobre los recursos en disputa.

«Pero ahora, más que nunca, nuestro país necesita herramientas más fuertes y contundentes para defenderse. Por eso, el Presidente Javier Milei le pide, en nombre del pueblo argentino, a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Su demora entusiasma al gobierno británico«, expresaron.

El Reino Unido celebró el fallo por Malvinas y reclamó a Argentina que respete a los isleños

A través de una declaración conjunta del secretario de Asuntos Exteriores y del fiscal general, el Reino Unido celebró que el Tribunal del Mar no ordenara las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires.

«Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento», afirmó el gobierno británico.

Además, la administración del Reino Unido ratificó su reclamo territorial y extendió esa postura a los derechos soberanos que reivindica sobre las zonas marítimas cercanas.

Londres instó a Buenos Aires a respetar la autodeterminación de los habitantes del archipiélago y reclamó el fin de lo que describió como «presión económica generalizada» contra las islas. «Ahora instamos a Argentina a que respete el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a decidir su propio futuro», concluyó la declaración.