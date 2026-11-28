Diciembre 2026: cómo calcular alquileres, prepagas, tarifas y transporte
Guía con los porcentajes y topes vigentes desde el martes 1 de diciembre 2026 para calcular las actualizaciones en alquileres, prepagas, tarifas de energía, colegios y transporte, tras el 2,2% de inflación de octubre.
El inicio de diciembre 2026 activará una serie de actualizaciones en alquileres, prepagas, tarifas de energía, transporte público y colegios privados, con subas que lideran los contratos locativos indexados por inflación (con ajustes semestrales del 12,50%) y los planes de medicina privada (con topes de hasta 2,9%).
De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los cuadros informados por la Superintendencia de Servicios de Salud, las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) y los informes sectoriales consignados por Infobae, el Ministerio de Economía terminará de definir la próxima semana en el Boletín Oficial el traslado final a las boletas de luz y gas para los usuarios residenciales.
Las modificaciones responden mayormente al traslado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que marcó 2,2%, junto con fórmulas específicas de costos operativos en los servicios regulados.
Alquileres y prepagas: cuánto se actualizan los contratos y la medicina privada en diciembre 2026
Entre los rubros con mayor impacto directo sobre el presupuesto mensual de los hogares se destacan las actualizaciones de vivienda y salud:
- Alquileres indexados por IPC: quienes deban actualizar su contrato en diciembre 2026 afrontarán un incremento del 12,50% en los acuerdos semestrales, del 8,14% en los cuatrimestrales y del 5,91% en los trimestrales; bajo este último esquema, un alquiler de $600.000 pasará a $635.460 mensuales.
- Cuotas de prepagas: luego de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y restituyera las facultades de fiscalización a la Superintendencia de Servicios de Salud, las empresas aplicarán en diciembre subas de hasta 2,9% en Omint, 2,6% en Hospital Italiano, 2,5% en Swiss Medical y entre 2,2% y 2,4% en OSDE, además de ajustes en los copagos de ciertos planes.
Tarifas de gas, electricidad, transporte y colegios privados desde el 1 de diciembre 2026
Los servicios públicos, el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la educación privada también aplicarán nuevos cuadros tarifarios desde el martes:
- Gas natural y electricidad: el Enrege autorizó una suba promedio del 2,26% para el gas por redes en todo el país y actualizaciones en los ingresos de distribución eléctrica del 2,21% para Edenor y del 2,14% para Edesur, a la espera de la resolución final de Economía en el Boletín Oficial; en telefonía e internet rigen los avisos individuales de cada prestadora, mientras que AySA aplicará recién desde el 1 de febrero 2027 una recategorización zonal con tope de suba del 1,5% mensual acumulativo.
- Colectivos, subte y peajes: los colectivos subirán 5,7% en la provincia de Buenos Aires (con boleto mínimo de $1.348,71 con SUBE registrada) y 4,2% en la Ciudad de Buenos Aires (mínimo de $996,60), mismo porcentaje que regirá para el subte porteño ($1.966 de 1 a 20 viajes) y los peajes de Autopistas Urbanas (AUSA), donde las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasarán a $4.986,15 en hora común y $7.066,19 en hora pico.
- Colegios privados con subvención: según la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), regirán topes de aumento del 3% en territorio bonaerense (con cuotas máximas de $40.380 en primaria con 100% de subsidio y de $182.660 en inicial y primaria con 40% de aporte estatal) y del 2,7% en la Ciudad de Buenos Aires, completando el cronograma programado para el ciclo lectivo.
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