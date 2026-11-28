El inicio de diciembre 2026 activará una serie de actualizaciones en alquileres, prepagas, tarifas de energía, transporte público y colegios privados, con subas que lideran los contratos locativos indexados por inflación (con ajustes semestrales del 12,50%) y los planes de medicina privada (con topes de hasta 2,9%).

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los cuadros informados por la Superintendencia de Servicios de Salud, las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) y los informes sectoriales consignados por Infobae, el Ministerio de Economía terminará de definir la próxima semana en el Boletín Oficial el traslado final a las boletas de luz y gas para los usuarios residenciales.

Las modificaciones responden mayormente al traslado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que marcó 2,2%, junto con fórmulas específicas de costos operativos en los servicios regulados.

Alquileres y prepagas: cuánto se actualizan los contratos y la medicina privada en diciembre 2026

Entre los rubros con mayor impacto directo sobre el presupuesto mensual de los hogares se destacan las actualizaciones de vivienda y salud:

Alquileres indexados por IPC : quienes deban actualizar su contrato en diciembre 2026 afrontarán un incremento del 12,50% en los acuerdos semestrales, del 8,14% en los cuatrimestrales y del 5,91% en los trimestrales; bajo este último esquema, un alquiler de $600.000 pasará a $635.460 mensuales.

: quienes deban actualizar su contrato en afrontarán un incremento del 12,50% en los acuerdos semestrales, del 8,14% en los cuatrimestrales y del 5,91% en los trimestrales; bajo este último esquema, un alquiler de $600.000 pasará a $635.460 mensuales. Cuotas de prepagas: luego de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y restituyera las facultades de fiscalización a la Superintendencia de Servicios de Salud, las empresas aplicarán en diciembre subas de hasta 2,9% en Omint, 2,6% en Hospital Italiano, 2,5% en Swiss Medical y entre 2,2% y 2,4% en OSDE, además de ajustes en los copagos de ciertos planes.

Tarifas de gas, electricidad, transporte y colegios privados desde el 1 de diciembre 2026

Los servicios públicos, el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la educación privada también aplicarán nuevos cuadros tarifarios desde el martes: